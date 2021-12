WHO: Alhainen rokotuskattavuus ja vähäinen testaaminen luovat suotuisat olot uusien koronavarianttien kehittymiselle

Koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen leviäminen näkyi keskiviikkona niin YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n kuin Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tiukoissa kannanotoissa.

WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti yhä alhainen rokotuskattavuus ja liian vähäinen testaaminen muodostavat yhdessä ”myrkyllisen yhdistelmän”, joka luo pohjaa virusvarianttien leviämiselle ja voimistumiselle.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus muistutti, että samalla kun kaikkien huomio on kääntynyt omikronmuunnokseen, jo tutuksi tullut deltavariantti jatkaa leviämistään.

– Meidän on käytettävä niitä työkaluja, joita meillä jo on deltan pysäyttämiseen. Jos onnistumme siinä, onnistumme myös omikronmuunnoksen kanssa. Mutta jos maat ja kansalaiset eivät ryhdy tarvittavaiin toimiin deltan leviämisen estämiseksi, emme saa omikroniakaan kuriin, Tedros sanoi.

Rokotuspakko pohdintaan, tehosterokotukset käyttöön

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan kehotti EU:n jäsenmaita aloittamaan pohdinnan siitä, tulisiko koronarokotukset määrätä pakollisiksi.

Von der Leyen kuitenkin painotti, että rokotusten pakollisuudesta päättävät jäsenvaltioiden hallitukset.

Useat EU-maat ovat jo ottaneet askeleita pakollisten koronarokotteiden suuntaan. Itävalta aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuun alusta lähtien. Saksan parlamentissa äänestetään vuoden loppuun mennessä siitä, määrätäänkö koronarokotteet kaikille pakollisiksi. Kreikka ilmoitti tiistaina, että se tekee rokotteista pakolliset yli 60-vuotiaille tammikuusta alkaen.

Italia ilmoitti keskiviikkona, että koronan tehosterokotteita tarjotaan kaikille aikuisille, kun niitä tähän asti on annettu vain yli 40-vuotiaille. Jo aikaisemmin Britannia on ilmoittanut tarjoavansa tehosterokotteita kaikille aikuisille ennen tammikuun loppua ja Norja pääsiäiseen mennessä.

Ruotsi otti keskiviikosta lähtien käyttöön koronapassin sisätiloissa järjestettävissä yli sadan ihmisen kokoontumisissa.

STT

