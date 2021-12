THL suosittelee kasvomaskin käyttöä julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä, VR palautti maskipakon juniin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä.

Päivitetyn suosituksen mukaan maskia tulisi käyttää silloin, kun lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Suositus koskee 12 vuotta täyttänyttä väestöä, sekä rokotettuja että rokottamattomia.

THL muistuttaa, että koronatartuntariski on sisätiloissa huomattavasti suurempi kuin ulkona.

VR palautti jo maskipakon

VR palauttaa maskipakon juniin jo tästä päivästä. Näin ollen vahva suositus muuttuu maskipakoksi. Se otetaan käyttöön kaikissa kauko- ja lähiliikenteen junissa sekä Allegrossa. Muutoksesta tulee lisäys junalippujen matkustusehtoihin.

Muutoksella tavoitellaan maskinkäytön yleistymistä junissa. Viime aikoina maskien käyttö on vaihdellut alueittain voimakkaasti, tiedottaa VR.

– Edessä on vilkas joulusesonki, ja haluamme lisätä maskipakolla matkustamisen turvallisuutta entisestään, perustelee matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola tiedotteessa.

Junien henkilökunta puuttuu maskittomuuteen. Kaukoliikenteen junissa maskeja on myös myytävänä.

Oman seurueen hytissä oleskeltaessa maskia ei tarvitse käyttää, mutta sitä tulee kuitenkin pitää muualla junassa, esimerkiksi käytävillä liikkuessa.

Maskipakko noudattelee myös asiakastoiveita, sillä VR:n marraskuisesta asiakaskyselystä ilmenee, että noin puolet vastaajista toivoi juniin maskipakkoa.

Junien henkilökunta on käyttänyt maskeja syksystä 2020 lähtien kaikissa junissa.

Eräät terveydelliset syyt voivat estää maskin käytön, eikä sellaisessa tilanteessa maskia edellytetä.

STT

Kuvat: