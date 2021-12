VTV:n ex-pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin Finnair-pisteet ovat tänään käräjäoikeuden syynissä

Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen.

Yli-Viikari on kertonut käyttäneensä syytteessä olevien vuosien 2018-2020 aikana henkilökohtaisella pistetilillään olleita pisteitä, mutta kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Tilillä on tuona aikana ollut pisteitä, jotka ovat kertyneet sinne myös virkamatkoista. Pistetilillä olevat pisteet kertyvät kaikentyyppisistä matkoista ja myös henkilökohtaisista ostoista. Finnair ei erittele pisteitä matkojen maksajatahojen mukaan, Yli-Viikari kommentoi asiaa aiemmin lähettämässään tiedotteessa.

Lisäksi Yli-Viikari kertoi, ettei ole avannut lentopistetiliasiaa julkisuudessa asian ”periaatteellisen luonteen” vuoksi.

– Onko työntekijällä velvollisuutta raportoida henkilökohtaisen pistetilinsä käytöstä. Finnair Plus -pistetilin käyttö perustuu Finnairin ja yksittäisen tilinhaltijan väliseen sopimukseen. Täten tilille kertyneiden pisteiden käyttö on pistetilin sääntöjen mukaan tilinhaltijan asia, Yli-Viikari totesi.

Sopimusasiaa puitu käräjillä

Aiemmin tällä viikolla ja viime viikolla virkarikosoikeudenkäynnissä on käsitelty Yli-Viikaria vastaan nostettua syytettä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte koskee sopimusta, jolla VTV:n ylitarkastajalle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä.

Virkasuhteen päättämissopimuksen vuoksi syytteessä on myös sopimuksen tekoaikaan hallintojohtajana toiminut Mikko Koiranen. Myös häntä syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Molemmat kiistävät syytteen.

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia.

Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Johanna Latvala

STT

