Vuosi on vaihtunut osassa maapalloa – Australian Sydneyn suuri ilotulitus järjestettiin, Uuden-Seelannin Auckland perui omansa

Vuosi on jo vaihtunut osassa maapalloa. Japanissa Kamakuran kaupungissa sytytettiin tuhansia kynttilöitä Hasederan temppelissä. Niiden viesteissä toivotettiin Japanille ja maailmalle onnea koronapandemian voittamiseen.

Kiinassa Hangzhoun kaupungissa järjestettiin valoshow, mutta monet muut suunnitellut tapahtumat maassa oli peruttu koronan takia. Lisäksi Kiinassa juhlitaan uuttavuotta vasta 1. helmikuuta.

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa uudenvuoden juhlintaan vaikutti iltayhdeksältä alkanut ulkonaliikkumiskielto. Kuitenkin sädevaloja heijastettiin yli 120 metriä korkean Lotte World Tower -pilvenpiirtäjästä öiselle taivaalle.

Sydneyssä uusivuosi otettiin vastaan perinteisellä ilotulituksella

Australian suurin kaupunki Sydney järjesti tänäkin vuonna jättimäisen uudenvuoden ilotulituksensa, kertoi muun muassa maan yleisradioyhtiö ABC. Näyttävän spektaakkelin keskuksena oli oopperatalon ja läheisen Harbour Bridge -sillan alue, mutta Sydneyn ilotulitus näkyi kauas.

Uudenvuoden ilotulitusta on Sydneyssä seurannut lähietäisyydeltä perinteisesti vähintään miljoona ihmistä. Tällä kertaa paikalla ollut yleisö jäi todennäköisesti pienemmäksi, sillä koronatartuntojen estämiseksi lähistön näköalapaikoille oli myyty rajoitettu määrä pääsylippuja.

Myös toinen kengurumaan suurkaupunki Melbourne järjesti ison ilotulituksen. Siellä haasteena oli koronatartuntojen lisäksi helleaalto.

Aucklandissa korona perui ilotulituksen

Muutamaa tuntia aiemmin Uuden-Seelannin suurimmassa kaupungissa Aucklandissa tehtiin toisenlainen ratkaisu. Kaupungin perinteinen uudenvuoden ilotulitus kiellettiin koronapandemian vuoksi. Niiden sijasta tarjottiin lasernäytös tunnetun Harbour Bridge -sillan luona, kertoi New Zealand Herald.

Uudenvuoden juhlien odotetaan jäävän monin maailmassa paikoin tavanomaista pienemmiksi, koska koronaviruksen omikronmuunnos on levinnyt ennen vuodenvaihdetta rajusti eri puolilla planeettaa.

Sydneyn ja Melbournen tapaan esimerkiksi Pariisissa on tarkoitus ottaa uusi vuosi vastaan suurella ilotulituksella.

https://www.abc.net.au/news/2021-12-31/australians-celebrate-nye-despite-omicron-heatwave/100733352

https://www.nzherald.co.nz/nz/happy-new-year-kiwis-ring-in-2022/673KZSXG5VXU2C4E3O45PHOPLM/

Pertti Mattila

STT

Kuvat: