Wayne Gretzky uskoo Aleksandr Ovetshkinin ohittavan hänet maalimäärässä

Wayne Gretzkyllä ei ole epäilystä siitä, etteikö venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkin rikkoisi hänen kaikkien aikojen maaliennätystään 894 NHL-jääkiekkoliigassa. Washington Capitalsissa pelaava Ovetshkin on iskenyt tähän mennessä 752 maalia ja on 143 osuman päässä Gretzkystä.

– Ei ole kysymystäkään siitä, että hän ohittaa minut, ja minusta se on mahtavaa. Hän on matkalla 40 tai 50 maaliin tällä kaudelle, ehkä enempäänkin. Ei ole epäilystäkään siiitä, että lopulta hän rikkoo ennätyksen, Gretzky sanoi New York Timesin haastattelussa, jota NHL referoi nettisivuillaan.

Kanadalainen Gretzky päätti pelaajauransa 1999 pelattuaan 20 kautta NHL:ssä. 36-vuotias Ovethskin pelaa parhaillaan 17. NHL-kauttaan ja on 14 maalin päässä kaikkien aikojen maalitilaston kolmospaikkaa pitävästä Jaromir Jagrista. Maalintekijöiden maratontaulukon kakkosena on Gordie Howe (801).

– Jos hän pysyy terveenä, mielestäni tämä on hienointa pelille. Se on myönteistä. Hän on ollut todella hyväksi paitsi NHL:lle, myös kiekkoilulle Venäjällä. Hän on edistänyt jääkiekkoa maailmanlaajuisesti. Olen yksi hänen suurimmista faneistaan ja on vain hyvä asia, jos hän rikkoo ennätyksen, Gretzky sanoi.

– Hänen täytyy vain pysyä rentona. Siihen menee kaksi, kolme, neljä vuotta, mutta lopulta hän todennäköisesti rikkoo ennätyksen, Gretzky jatkoi.

