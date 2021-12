WHO arvioi: Nopeasti leviävää omikronmuunnosta on todennäköisesti suurimmassa osassa maita

Maailmanterveysjärjestö WHO varoittaa, että koronaviruksen omikronmuunnos leviää aiempia variantteja nopeammin. Järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus arvioi, että muunnos on todennäköisesti huomaamatta levinnyt suurimpaan osaan maailman maista.

Omikronmuunnosta on havaittu 77 maassa. Se havaittiin ensimmäisen kerran viime kuun lopulla Etelä-Afrikassa.

Varhaisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että omikron on deltamuunnosta tarttuvampi. Delta on ollut viruksen valtamuunnos pidemmän aikaa.

STT

Kuvat: