WHO arvioi: Nopeasti leviävää omikronmuunnosta on todennäköisesti suurimmassa osassa maita

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että koronaviruksen omikronmuunnos leviää aiempia variantteja nopeammin. Järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus arvioi, että muunnos on todennäköisesti huomaamatta levinnyt suurimpaan osaan maailman maista.

– Omikron leviää sellaisella nopeudella, jota emme ole nähneet aiemmilla muunnoksilla, Ghebreyesus sanoi.

Omikronmuunnosta on havaittu 77 maassa. Se havaittiin ensimmäisen kerran viime kuun lopulla Etelä-Afrikassa.

WHO:n asiantuntija Abdi Mahamud kertoi lehdistötilaisuudessa, että mallinnusten perusteella vaikuttaa siltä, että omikronista voi tulla joissakin Euroopan maissa valtamuunnos tulevien päivien aikana. Ympäri Eurooppaa kamppaillaan jälleen uuden koronavirusaallon kanssa.

Varhaisten tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että omikron on deltamuunnosta tarttuvampi. Delta on ollut viruksen valtamuunnos pidemmän aikaa.

Lääkeyhtiö Pfizer kertoi aiemmin, että kolme annosta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta antaa riittävän suojan omikronmuunnosta vastaan. Lääkeyhtiö varoitti, että kaksi rokoteannosta ei todennäköisesti anna riittävää suojaa omikronilta.

Tutkimukset ovat antaneet ymmärtää, että uusi muunnos saattaa aiheuttaa lievempiä koronaoireita.

Yhdysvalloissa suurin osa tänä vuonna koronaan kuolleista rokottamattomia

Yhdysvalloissa on rikottu yli 800 000:n koronaan liittyvän kuoleman raja. Asia selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannasta.

Yhdysvalloissa on raportoitu määrällisesti eniten koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Tämän vuoden aikana Yhdysvalloissa on kuollut noin 450 000 ihmistä koronan seurauksena, vaikka maassa hyväksyttiin viime vuoden lopulla koronarokotukset ja rokotteita oli laajasti saatavilla keväällä. Suurin osa kuolleista on rokottamattomia.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemia on kirjattu yli 5,3 miljoonaa, eli koronaan liittyen on kuollut lähes koko Suomen väkiluvun verran ihmisiä.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: