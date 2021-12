Wilma Murto on ehdolla Vuoden urheilijaksi

Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto on yksi 30 urheilijasta, jotka ovat ehdolla vuoden 2021 parhaaksi suomalaisurheilijaksi.

Murto sijoittui Tokion olympialaisissa viidenneksi ja paransi loppukaudesta omaa Suomen ennätystään sentillä tulokseen 472.

Urheilutoimittajien liitto julkisti maanantaina ehdokaslistan. Äänestys alkoi maanantaina, äänioikeutettuja ovat Urheilutoimittajien liiton jäsenet.

Vuoden urheilija -valiokunnan puheenjohtaja Matti Hannula kertoi, että ehdokaslistaa saatetaan vielä täydentää.

– Seuraamme mahdollisimman pitkään suomalaisurheilijoiden suorituksia ja otteita. Esimerkiksi uinnin lyhyen radan MM-kilpailut ovat vasta 16.–21. joulukuuta, ja mikäli suomalaiset menestyvät Abu Dhabissa, voidaan ehdokaslistaa täydentää, Hannula mainitsee tiedotteessa.

Valiokunnan nimeämään ehdokaslistaan ei tänäkään vuonna jaettu ”ilmaispaikkoja”.

– Äänestäjien on arvotettava urheilijoiden saavutuksia ja menestystä eri lajien kesken eli kenellä on urheiluvuoden 2021 kovimmat saavutukset ja kuka on niiden perusteella Vuoden urheilija, Hannula tiivistää.

Vaikka äänestettäviä on 30, on listalla mukana 32 urheilijaa.

– Vuoden urheilija -äänestyksessä ovat mukana myös parit, joten kun parisprintin MM-hopeakaksikko Ristomatti Hakola ja Joni Mäki sekä keilailun parikilpailun MM-pronssikaksikko Ani Juntunen ja Peppi Konsteri ovat mukana äänestyksessä, niin urheilijamäärä on suurempi kuin ehdokkaiden määrä, kertoo Hannula.

Äänestäjällä on myös mahdollisuus äänestää myös yhtä omaa ehdokastaan, jolloin äänestäjän on myös perusteltava antamansa ääni.

Vuoden urheilija -äänestyksen voitti vuonna 2020 Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky . Vuoden urheilija 2021 ja muut urheiluvuoden palkitut julkistetaan Urheilugaalassa 13. tammikuuta.

Ehdokaslistat Urheilutoimittajien liiton äänestyksiin Vuoden urheilijasta, Vuoden joukkueesta ja Vuoden valmentajasta:

Vuoden urheilija -äänestys 2021:

Sebastian Aho, jääkiekko

Aleksander Barkov, jääkiekko

Valtteri Bottas, autourheilu

Matilda Castren, golf

Ristomatti Hakola/Joni Mäki, maastohiihto

Ilkka Herola, yhdistetty

Lukas Hradecky, jalkapallo

Ani Juntunen/Peppi Konsteri, keilailu

Eetu Kallioinen, ampumaurheilu

Veera Kauppi, salibandy

Kalle Koljonen, sulkapallo

Amanda Kotaja, yleisurheilu

Natalia Kuikka, jalkapallo

Tomas Käyhkö, keilailu

Ari-Pekka Liukkonen, uinti

Lauri Markkanen, koripallo

Matti Mattsson, uinti

Wilma Murto, yleisurheilu

Toni Piispanen, yleisurheilu

Mira Potkonen, nyrkkeily

Teemu Pukki, jalkapallo

Kristian Pulli, yleisurheilu

Topi Raitanen, yleisurheilu

Mikko Rantanen, jääkiekko

Rene Rinnekangas, lumilautailu

Kalle Rovanperä, autourheilu

Arvi Savolainen, paini

Emil Soravuo, voimistelu

Tuula Tenkanen, purjehdus

Leo-Pekka Tähti, yleisurheilu

Vuoden joukkue -äänestys 2021:

Jalkapallon naisten maajoukkue

Joukkuevoimistelun MM-joukkue Minetit

Jääkiekon miesten maajoukkue

Keilailun naisten MM-joukkue

Maastohiihdon naisten MM-viestijoukkue

Vuoden valmentaja -äänestys 2021:

Jukka Jalonen, jääkiekko

Eetu Karvonen, uinti

Mati Kirmes, voimistelu

Petteri Nykky, golf

Tuomas Sammelvuo, lentopallo

Maarit Teuronen, nyrkkeily