Yhdysvallat kieltää lähes kaiken tuonnin Kiinan uiguurialueelta, senaatti yksimielinen asiasta

Yhdysvallat kieltää käytännöllisesti katsoen kaiken tuonnin Xinjiang uiguurialueelta Kiinan luoteisosassa. Senaatti äänesti yksimielisesti asian puolesta torstaina.

Tuontikiellon syynä ovat huolet pakkotyön käytöstä alueella.

Kongressin edustajainhuone hyväksyi säädöksen viime viikolla, ja Valkoinen talo on sanonut presidentti Joe Bidenin allekirjoittavan sen.

Säädös kieltää kaikkien tuotteiden tuonnin uiguurialueelta, elleivät yritykset voi todistaa, ettei tuotannossa ole käytetty orjatyötä.

Xinjiang on tärkeä puuvillan tuotantoalue. Yhdysvaltoihin vuosittain tuoduista vaatteista arviolta 20 prosentissa on materiaaleja tältä alueelta.

Ihmisoikeusasiantuntijat ja Yhdysvaltain hallinto ovat sanoneet, että yli miljoona uiguuria ja muita turkkilaisia kieliä puhuvia muslimeja on suljettu leireille, koska pyrkimyksenä on kitkeä pois islamilaisen kulttuurin perinteet ja väkisin yhtenäistää nämä Kiinan suurimpaan kansanryhmään eli han-kiinalaisiin.

Kiina on luonnehtinut leirejä ammatillisiksi keskuksiksi, joiden tarkoituksena on vähentää ääri-islamin vetovoimaa. Yhdysvallat on puolestaan luonnehtinut Kiinan toimia kansanmurhaksi. Yhdysvallat, Australia, Britannia ja Kanada aikovat tämän takia toteuttaa diplomaattiboikotin Pekingin talvikisojen aikana ensi vuonna.

STT