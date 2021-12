Useissa Euroopan maissa ennätyksellinen koronatartuntapäivä – WHO varoittaa terveydenhuollon ylikuormituksesta

Useissa Euroopan maissa on raportoitu tiistaina ennätyksellisiä koronalukuja. Ainakin Ranskassa, Britanniassa, Portugalissa ja Kreikassa on tehty uudet päiväkohtaiset tartuntaennätykset

Aiempaa tartuttavamman omikronmuunnoksen myötä tartuntojen kasvutahti on ollut monessa maassa hurja.

Esimerkiksi Ranskassa vahvistettiin tänään lähes 180 000 uutta koronatartuntaa, kun edellinen ennätysmäärä oli viime lauantain vajaat 105 000, kertoo brittilehti Guardian.

Kreikassa uusia tartuntoja raportoitiin Guardianin mukaan lähes 22 000. Määrä oli yli kaksinkertainen verrattuna edellispäivän ennätyslukuun, joka oli yli 9 000.

Britanniassa pelkästään Englannin ja Walesin yhteenlasketut tartunnat rikkoivat aiemman koko maan ennätyksen.

Alankomaat ja Sveitsi puolestaan kertoivat tiistaina, että omikronmuunnoksesta on tullut maissa valtavirus.

Koronakuolemia maailmassa yli 5,4 miljoonaa

WHO varoitti tiistaina, että viruksen aiempaa tartuttavampi omikronmuunnos voi johtaa terveydenhuoltojärjestelmien ylikuormitukseen.

Järjestön Euroopan hätätilannevastaava Catherine Smallwood sanoi, että omikronin nopea leviäminen johtaa suuriin sairaalapotilaiden määriin varsinkin rokottamattomien keskuudessa, vaikka muunnos aiheuttaisi hieman aiempaa lievempää tautia.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maailmassa yhteensä jo yli 5,4 miljoonaa ihmistä. Laskelman on koonnut uutistoimisto AFP, joka on käyttänyt virallisia lukuja.

Eniten ihmisiä on kuollut Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu yli 800 000 koronakuolemaa. Sitä seuraavat Brasilia, Intia ja Venäjä.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että viralliset luvut ovat vain jäävuoren huippu ja että kuolleiden kokonaismäärä saattaa olla jopa kolminkertainen.

Yhdysvallat purkaa matkustusrajoituksia

Yhdysvallat purkaa eteläisen Afrikan maille asetetut matkustusrajoitukset. Asiasta ilmoitti presidentti Joe Biden.

Omikronmuunnoksen vuoksi asetetut rajoitukset ovat koskeneet muun muassa Etelä-Afrikkaa.

Rajoitusten voimassaolo päättyy perjantaina. Bidenin mukaan rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä kansanterveyden suojelemiseksi.

Lukuisat länsimaat estivät maahantulon useista eteläisen Afrikan maista, kun uusi virusmuunnos havaittiin marraskuussa muun muassa Etelä-Afrikassa.

Kiinassa laajin sulku sitten Wuhanin

Kiinassa pohjoisen Xi’anin kaupungin 13 miljoonaa asukasta ovat eläneet koronasulussa kuusi päivää, mikä on laajin koronasulku sitten Wuhanin sulkujen pandemian alussa.

Tiistaina myös läheisessä Yan’anin kaupungissa sadattuhannet joutuivat pysymään kodeissaan ja yritykset määrättiin suljettaviksi yhdessä kaupunginosassa.

Tartuntaluvut ovat nousseet Kiinassa korkeimmiksi sitten pandemian alun. Tiistaina raportoitu 209 uutta tartuntaa on hyvin vähän verrattuna Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin, mutta Kiina noudattaa tartunnoissa tiukkaa nollalinjaa ennen helmikuun talviolympialaisia Pekingissä.

Sulut ovat koetelleet monien kärsivällisyyttä. Jotkut Xi’anin asukkaat ovat valittaneet oloistaan Kiinan sosiaalisen median kanavassa Weibossa.

– Ruokaa ei ole, enkä saa mennä ulos. Pikanuudelini ovat pian loppuneet, auttakaa, kirjoitti eräs henkilö Weibossa.

Kiinan viranomaisten mukaan tarvikkeita on riittävästi kaikille sulussa eläville Xi’anissa.

https://www.theguardian.com/world/live/2021/dec/28/covid-live-news-travel-chaos-as-3500-more-flights-suspended-fresh-curbs-in-france?page=with:block-61cb57288f08b7d6158b5d45#block-61cb57288f08b7d6158b5d45

STT

Kuvat: