Yhdysvalloissa lyhennetään oireettomien karanteenisuositusta 10 päivästä viiteen

Yhdysvalloissa tautikeskus CDC on lyhentänyt koronatartunnan saaneiden karanteenisuositusta 10 päivästä viiteen päivään. Suositus koskee ihmisiä, joiden tartunta on alun perinkin ollut oireeton tai joiden oireet ovat kadonneet viidenteen päivään mennessä. Viisipäiväisen karanteenin jälkeen heitäkin ohjeistetaan käyttämään suojamaskia vielä viiden päivän ajan aina ollessaan muiden ihmisten lähettyvillä.

Tautikeskuksen linjaukset eivät ole sitovia määräyksiä vaan suosituksia, joita päättäjät ja yritykset yleensä seuraavat ja noudattavat.

CDC perustelee muutosta suosituksissa sillä, että tämän hetken tietojen mukaan suurin osa tartunnoista tapahtuu 1-2 päivää ennen oireiden ilmenemistä tai 2-3 päivää oireiden alettua.

Lisäksi tautikeskus on päivittänyt suosituksia koronavirukselle altistuneiden karanteenin pituudesta. Rokottamattomille, yli kuusi kuukautta sitten toisen mRNA-rokotteen saaneille tai yli kaksi kuukautta sitten Johnson & Johnsonin rokotteen saaneille suositellaan viiden päivän karanteenia ja sen jälkeen viiden päivän tiukkaa maskin käyttöä.

Jos viisipäiväinen karanteeni ei onnistu, altistuneen on CDC:n mukaan käytettävä hyvin istuvaa maskia aina muiden ihmisten läheisyydessä oleillessaan kymmenen päivän ajan altistumisen jälkeen.

”Ennaltaehkäisy on paras vaihtoehtomme”

Jos altistunut on saanut jo vahvistusrokotteen, karanteenia ei tarvita, mutta CDC suosittelee käyttämään maskia 10 päivää altistumisesta eteenpäin. Lisäksi kaikille altistuneille suositellaan koronatestin tekemistä viisi päivää altistumisen jälkeen.

Mikäli oireita ilmenee, kaikkien on syytä olla karanteenissa siihen asti, kunnes testi osoittaa oireiden johtuvan muusta kuin koronaviruksesta.

Tautikeskus myös painottaa edelleen suosittelevansa vahvasti koronarokotetta kaikille 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille sekä vahvisterokotteita kaikille 16 vuotta täyttäneille.

– Nämä päivitykset takaavat, että ihmiset voivat jatkaa arkeaan turvallisesti. Ennaltaehkäisy on paras vaihtoehtomme: ota rokote, ota vahvistusrokote, käytä maskia julkisissa sisätiloissa korkean riskin alueilla ja käy testissä ennen kokoontumisia, sanoo tautikeskuksen johtaja Rochelle Walensky tiedotteessa.

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html

STT

