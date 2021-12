Yhdysvalloissa senaatti äänesti jälleen velkakaton nostamisen puolesta

Yhdysvalloissa senaatti on tiistaina äänestänyt liittovaltion velkakaton nostamisen puolesta.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen varoitti viime kuussa, että ministeriöllä ei olisi riittäviä varoja Yhdysvaltain hallinnon toimien jatkamiseen joulukuun 15. päivän jälkeen, jos velkakattoa ei koroteta mahdollisimman pian.

Syvästi jakautuneessa senaatissa päätettiin nostaa velkakattoa 2,5 biljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Äänestys jakautui odotetusti puoluerajojen mukaisesti. 50 demokraattia äänesti puolesta ja 49 republikaania vastaan. Yksi republikaanisenaattori ei ollut paikalla äänestyksessä.

– Kuten olen toistuvasti sanonut, tässä on kyse molempien osapuolten kertyneen velan maksamisesta, senaatin demokraattienemmistöjohtaja Charles Schumer sanoi ennen äänestystä.

Seuraavaksi kongressin edustajainhuoneen tulee hyväksyä päätös. Yhdysvaltain kongressissa on tänä vuonna äänestetty aiemminkin velkakaton nostamisesta.

Arvioiden mukaan seuraavan kerran velkakatto tulisi vastaan vuonna 2023 eli ensi vuonna järjestettävien välivaalien jälkeen.

Viimeksi Yhdysvaltain hallinnon sulku koettiin Donald Trumpin presidentinkaudella kahteen otteeseen vuosina 2018 ja 2019. Näistä jälkimmäinen kesti yli kuukauden joulukuusta 2018 seuraavan vuoden tammikuuhun ja oli pisin hallinnon hyytyminen Yhdysvaltain historiassa.

STT

Kuvat: