Yhdysvalloissa voi jatkossa tilata aborttipillerin postitse aina, ei pelkästään koronapandemian aikana

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) antoi torstaina päätöksen, joka mahdollistaa aborttipillerien saamisen postitse pysyvästi, ei pelkästään koronapandemian aikana. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti New York Times.

Päätös on harvinainen voitto aborttioikeuden puolustajille maassa, jossa kiista aborttikysymyksestä on kiristynyt jälleen viime vuosina. FDA:n päätös kumoaa aiemman vaatimuksen, jonka mukaan aborttipilleri tulisi hakea henkilökohtaisesti esimerkiksi terveysklinikalta tai sairaalasta. Kansalaisjärjestöt ovat kuvailleet vaatimusta hankaloittavaksi, minkä lisäksi sitä on kritisoinut muun muassa lääkäreiden ammattijärjestö American Medical Association.

Vaatimus kumottiin koronapandemian aikana, mutta sen otti jälleen käyttöön maan edellisen presidentin Donald Trumpin hallinto. Trumpin seuraajan Bidenin hallinto puolestaan kumosi vaatimuksen väliaikaisesti, ja torstaisella päätöksellä muutos tehtiin pysyväksi.

Uudesta aborttipillerimääräyksestä kerrottiin FDA:n kirjeessä, joka on lähetetty raskaudenkeskeytyksiä ympäröivien sääntöjen helpottamiseen pyrkineen kanteen asianomistajille.

Kirjeen mukaan päätös poistaa rajoituksen, jonka mukaan kyseistä lääkettä mifepristonea saisivat jakaa ainoastaan klinikat, sairaalat ja lääkärin vastaanotot. FDA lisäsi kuitenkin vaatimuksen, jonka mukaan lääkettä jakavien apteekkien tulee olla tähän erikseen sertifioituja.

ACLU: Päätös ei vaikuta osavaltioiden rajoituksiin

Tuoreesta päätöksestä iloitsi muun muassa ihmisoikeusjärjestö ACLU.

– FDA vastasi juuri kanteeseemme ilmoittaen mifepristoneen kohdistuvan lääketieteellisesti tarpeettoman rajoituksen pysyvästä kumoamisesta, järjestö kertoi Twitterissä.

Järjestö suitsutti päätöksen olevan kriittinen kehityskulku, mutta painotti FDA:n jättäneen kumoamatta kaikki kyseiseen turvalliseksi kuvailtuun lääkkeeseen liittyvät perusteettomat rajoitukset.

Lääkkeiden avulla tehtävään aborttiin tarvitaan kahta eri lääkettä mifepristonea ja misoprostolia, jotka voi ottaa turvallisesti ensimmäisten kymmenen raskausviikon aikana.

FDA antoi lääkkeille hyväksyntänsä vuonna 2000, minkä jälkeen niiden käyttö yleistyi kovaa tahtia. Nykyään kyseisten lääkkeiden avulla tehdään ainakin 40 prosenttia kaikista aborteista.

ACLU:n mukaan liittovaltion rajoitusten helpottaminen ei kuitenkaan vaikuta niihin rajoituksiin, joita noin puolet osavaltioista on asettanut mifepristonelle.

Järjestön mukaan päätös antaa kuitenkin lisää mahdollisuuksia ja kapasiteettia niille osavaltioille, joissa raskaudenkeskeytyksien määrät ovat lähteneet kasvuun aborttioikeutta rajoittavista osavaltioista tulevien potilaiden vuoksi.

Republikaaniosavaltiot kaventavat aborttioikeutta

Yhdysvalloissa republikaanienemmistöiset osavaltiot ovat pyrkineet viime aikoina kiristämään aborttilainsäädäntöä ja useissa osavaltioissa onkin hyväksytty aborttioikeutta kaventavia lakeja.

Esimerkiksi Texasissa otettiin kesällä käyttöön koko liittovaltion tiukin aborttilaki, joka käytännössä kieltää kaikki 6. raskausviikon jälkeen tehdyt abortit, eli jo ennen kuin moni nainen tietää olevansa raskaana.

Aborttia vastustavat ryhmät ovat kritisoineet mifepristoneen liittyvien rajoitusten helpottamista ja väittäneet Bidenin hallinnon päätöksen vaarantavan naiset ja syntymättömät lapset.

Samaan aikaan aborttikysymys on otettu pöydälle Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa.

Liittovaltion nykyinen aborttioikeus nojaa korkeimman oikeuden vuoden 1973 päätökseen oikeusjutussa Roe vastaan Wade. Nyt konservatiivienemmistöisen tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksen, joka voisi jopa kumota liki viiden vuosikymmenen takaisen aiemman päätöksen.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että korkein oikeus antaa päätöksensä Mississippin osavaltion ja osavaltion ainoan aborttiklinikan välisessä oikeusjutussa ensi kesäkuussa. Jos korkein oikeus pitää Mississippin lain voimassa edes osittain, raskaudenkeskeytyksestä voisi tulla laitonta jopa puolessa maan osavaltioista.

