Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapaavat Tukholmassa neuvotellakseen Ukrainasta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat torstaina Tukholmassa keskustellakseen jännitteistä Ukrainan rajalla.

Ennen tapaamista Venäjän ulkoministerin kanssa Blinken tapaa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

Länsimaat ja riippumattomat lähteet ovat varoittaneet, että venäläisjoukkoja on kerääntynyt lähelle Ukrainan rajaa. Yhdysvallat on julkisuudessa esittänyt huolensa tilanteen kehittymisestä. Venäjä sen sijaan on vähätellyt lännen arvioita.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaati keskiviikkona tilanteesta suoria neuvotteluja Venäjän kanssa. Zelenskyi sanoi, että ei pelkäisi puhua suoraan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Venäjän joukkojen liikkeet Ukrainan rajan tuntumassa keräsivät edellisen kerran kansainvälistä huomiota viime keväänä.

STT

