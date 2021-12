Yhdysvaltain keskuspankki ennakoi nostavansa ohjauskorkoja kolme kertaa ensi vuonna – villisti laukkaavaa inflaatiota yritetään hillitä

Yhdysvaltain keskuspankki Fed aikoo vähentää elvytystoimia aiempaa suunnitelmaa nopeammin ja ennakoi nostavansa ohjauskorkoa kolme kertaa ensi vuonna. Fedin politiikkaa ohjaava avomarkkinakomitea ilmoitti keskiviikkoiltana Suomen aikaa, että inflaation hillitsemiseksi taloutta elvyttävä arvopaperiosto-ohjelma ajetaan alas maaliskuuhun mennessä. Ostoja vähennetään 30 miljardilla dollarilla joka kuukausi.

Ohjauskorot pysyvät kuitenkin toistaiseksi ennallaan. Fed arvioi niiden pysyvän nollassa, kunnes työmarkkinat vahvistuvat.

Komitean jäsenet ennakoivat, että korkoja nostetaan ensi vuoden aikana jopa kolme kertaa, vaikka inflaation odotetaan hidastuvan.

Kun ostot loppuvat, on tie auki ohjauskoron nostamiseen.

Fed piti syksyn mittaan pitkään kiinni siitä, että kiihtynyt inflaatio on ohimenevä ilmiö. Pääjohtaja Jerome Powell on myöhemmin joutunut myöntämään, että hintojen nousu voi jäädä pitempiaikaiseksi riesaksi.

Powell vakuutti marraskuussa kongressissa, että keskuspankki tarttuu toimiin varmistaakseen, ettei korkeasta inflaatiosta tule pitkäaikaista. Korkoja nostamalla hillittäisiin kuluttajakysyntää ja jarrutettaisiin hintojen nousua.

Toisaalta ohjauskorkojen nosto on tylppä ase, joka saattaa kuristaa talouden elpymistä koronan jättämästä kuopasta. Koronapandemian aikana menetetyistä työpaikoista läheskään kaikkia ei ole saatu vielä korvattua.

Marraskuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa 6,8 prosentin tahtia, nopeimmin lähes 40 vuoteen. Inflaatio on näin ollen tuntuvasti vauhdikkaampaa kuin Fedin tavoitteeksi asettama kaksi prosenttia.

Työministeriö kertoi tiistaina, että tuottajahintaindeksi kohosi marraskuussa 9,6 prosenttia, eniten koko aikana kun indeksiä on vuodesta 2010 julkaistu.

Monet ekonomistit kuitenkin arvioivat, että inflaatio on saattanut saavuttaa huippunsa, kun toimitusketjujen ongelmat alkavat hellittää.

Fedin päätöksentekoa vaikeuttaa epävarmuus koronaviruksen omikronmuunnoksen ympärillä. Monissa maissa on otettu käyttöön uusia rajoituksia, joiden vaikutuksia talouden kehitykseen on vielä vaikea arvioida.

STT

Kuvat: