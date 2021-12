Biden tukee aborttioikeuden säilyttämistä ennallaan – Yhdysvaltain korkein oikeus alkoi puida aborttia

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi keskiviikkona tukevansa naisten aborttioikeuden säilyttämistä nykyisellään. Valkoisen talon lehdistöedustajan Jen Psakin mukaan presidentti katsoo, että Mississippin osavaltion vuonna 2018 säätämä aborttilaki loukkaa räikeästi naisten oikeuksia.

Yhdysvaltain korkein oikeus aloitti keskiviikkona aborttioikeutta käsittelevän oikeusjutun, jossa on tarkoitus päättää, onko Mississippin aborttilaki perustuslain mukainen. Psakin mukaan Biden ei ehtinyt muiden kiireiden vuoksi seurata käsittelyä, mutta on siitä muuten hyvin selvillä.

Mississippin laki kieltää abortin 15. raskausviikon jälkeen kaikissa tapauksissa, silloinkin, vaikka raskaus olisi saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena.

Liittovaltion nykyisen laintulkinnan mukaan abortti on laillinen 23. raskausviikolle saakka.

Jos Mississippin laki hyväksytään, aborttioikeuden uskotaan kiristyvän heti myös monissa muissa osavaltioissa.

Päätös asiasta on luvassa ensi kesänä.

Panoksena jopa koko aborttioikeus

Mississippin osavaltion oikeusministeri Lynn Fitch kirjoitti Washington Postissa, että korkeimman oikeuden vuonna 1973 tekemä avainpäätös, jolla kumottiin osavaltioiden omat päätökset abortista, oli väärä.

Kuuluisassa Roe vastaan Wade -päätöksessä todettiin, että abortti kuuluu naisten perustuslaillisiin oikeuksiin.

Lynnin mukaan abortista eivät voi päättää tuomarit, vaan kansalaiset itse.

– Tämä virhe on nyt korjattava, Fitch kirjoitti.

Mississippin osavaltion perusteluiden mukaan mikään osa perustuslain tulkinnassa, historiassa tai rakenteessa ei tue oikeutta aborttiin, joten tämä oikeus olisi poistettava.

Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa on yhdeksän tuomaria. Vaikka tuomarien tulisi olla puoluepolitiikasta riippumattomia, heidät normaalisti luokitellaan konservatiiveiksi tai liberaaleiksi. Tällä hetkellä konservatiiveilla on oikeudessa vankka enemmistö kuudella tuomarilla.

STT

