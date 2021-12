Yhdysvaltojen tornadojen kuolonuhrien määrä noussut yli 90:n – yksistään Kentuckyssa kuolleita on yli 80

Yhdysvalloissa riehuneiden tornadojen kuolonuhrien määrä on noussut yli 90:n. Pelkästään Kentuckyssa kuolleita on löydetty tähän mennessä yli 80, kertoo kuvernööri Andy Beshear uutiskanava CNN:llä.

Beshearin mukaan kuolonuhrien määrä Kentuckyssa noussee yli sadan.

Kentuckyn varakuvernööri Jacqueline Coleman kertoo BBC:lle, että kuolleiden määrä kasvaa joka tunti.

– Pelastusryhmämme tutkivat yhä tuhoja ja koputtelevat ovia selvittääkseen, ketkä ovat elossa, Coleman sanoo.

Beshearilla ei ollut antaa kadonneiden lukumäärää, mutta esimerkiksi 2 500 asukkaan Dawson Springsin kaupungissa kateissa olevien nimilista on kahdeksan sivun pituinen.

Perjantai-iltana paikallista aikaa myrsky raivosi kuudessa Yhdysvaltain osavaltiossa. Niiden seurauksena kymmeniä ihmisiä on edelleen kateissa ja useat kaupungit ovat kärsineet tuhoja.

Myrskyn arvellaan aiheuttaneen noin 30 tornadoa.

Kynttilätehtaassa töissä yli sata ihmistä

Kentucky on pahimmin tornadoista kärsinyt osavaltio. Esimerkiksi Mayfieldin kaupungissa olevassa kynttilätehtaassa oli turman aikaan töissä 110 ihmistä, joista Beshearin mukaan on pelastettu noin 40.

– En ole varma, näemmekö lisää pelastumisia. Rukoilen sitä. Se olisi uskomaton ihme, hän sanoi.

Kentuckyn yli 80 kuolleen lisäksi kuuden ihmisen on varmistettu kuolleen Amazonin varaston osittaisessa romahduksessa Illinoisissa. Tennesseessä kuolleita on neljä, Arkansasissa kaksi ja Missourissa yksi.

Mayfield on kuin pommin jäljiltä

10 000 asukkaan Mayfieldin on kuvailtu olevan kuin pommin jäljiltä. Vapaaehtoiset ovat jakaneet alueen asukkaille esimerkiksi vettä, lämpimiä vaatteita ja vauvanvaippoja.

Beshearin mukaan Mayfieldin läpi kulkenut tornado oli edennyt yhteensä 227 mailin (noin 365 kilometrin) matkan. Tätä ennen pisimmän matkan taittanut tornado Yhdysvalloissa kirjattiin Missourissa vuonna 1925, jolloin reitti ylsi 219 mailiin (noin 352 kilometriin). Tuolloin lähes 700 ihmistä kuoli.

Myrskyn voimaa osoitti esimerkiksi se, että kun tuulet heittivät 27-vaunuisen junan raiteilta lähellä Earlintonia Kentuckyssa, yksi vaunu lensi lähes 70 metrin matkan ylämäkeen ja toinen vaunu talon päälle. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut.

Presidentti Biden: ”Tämä on tragedia”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luvannut liittovaltiolta apua tornadojen riepottelemille osavaltioille. Biden kertoi televisioidussa tilaisuudessa, että kyseessä oli todennäköisesti yksi pahimmista tornadokatastrofeista maan historiassa.

– Tämä on tragedia, emmekä vieläkään tiedä, kuinka monta ihmishenkeä on menetetty ja vahinkojen todellista määrää, presidentti totesi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt osanottonsa Yhdysvaltain presidentille Joe Bidenille tuhoisien tornadojen aiheuttamien kuolonuhrien vuoksi.

Sähkeessä Putin sanoi, että Venäjä toivoo loukkaantuneiden toipumista ja sitä, että tuhon seurauksista selvitään nopeasti.

