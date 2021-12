YK kampanjoi nettivihaa vastaan lanseeraamalla uuden symbolin sosiaaliseen mediaan

YK julkisti torstaina kampanjan, jonka tavoitteena on naisiin, nuoriin, etnisiin ryhmiin ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvan nettivihan kitkeminen.

Lisäksi kampanja pyrkii saamaan poliittiset päättäjät ja teknologiayhtiöt ottamaan nettiväkivallan vakavasti.

Osa kampanjaa on sosiaalisen median postauksia varten luotu symboli, b-kirjain mustan ohuen ympyrän sisällä, joka viittaa kampanjan englanninkieliseen nimeen ”bodyright”. Sana on mukaelma englanninkielisestä tekijänoikeutta tarkoittavasta sanasta ”copyright”.

Symbolin on tarkoitus korostaa sitä, miten yritysten logot ja tekijänoikeuden suojaa nauttiva henkinen omaisuus ovat usein internetissä ihmisiä paremmin suojattuja.

Iso osa naisista todistanut netissä väkivaltaa

YK:n väestörahaston UNFPA:n johtajanNatalie Kanemin mukaan verkossa tapahtuva, usein sukupuoleen kohdistuva väkivalta on säälimätöntä, rajat ylittävää ja anonyymia.

YK:n mukaan yhdeksän kymmenestä naisesta sanoo internetissä tapahtuvan väkivallan aiheuttavan heille pahaa oloa.

Tutkimusyhtiö Economist Intelligence Unitin vuonna 2020 toteuttaman kyselyn mukaan 85 prosenttia niistä maailman naisista, joilla on pääsy internetiin, on todistanut digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa väkivaltaa ja 38 prosenttia kokenut sitä henkilökohtaisesti.

Lisäksi noin 65 prosenttia naisista oli kokenut verkkohäirintää, vihapuhetta tai kunniaa loukkaava kohtelua.

Internetissä tapahtuva väkivalta voi tarkoittaa esimerkiksi vainoamista, vihapuhetta, yksityisen tiedon jakamista ilman lupaa tai kuvien ja videoiden luvatonta käyttöä ja uudelleen jakamista.

STT

