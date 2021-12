Ykkösakseli myönsi yli 55 000 euroa Perniön kunnantalon korjauksiin

Ykkösakseli on myöntänyt tukea Osuuskunta Pro Perniölle Perniön kunnantalon korjauksiin 55 662,50 euroa. Hankkeen kustannusarvio on 111 325 euroa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kunnantalon energiatehokkuutta.

Kunnantalon katto maalataan ja julkisivujen rappauksia sekä graniittiportaita korjataan. Lisäksi kunnantalon lämmitysjärjestelmään hankitaan kaukolämmön tueksi aurinkopaneeleja ja ilmalämpöpumppuja.

Sisäpihalle tulee sähköautojen latauspisteitä ja kunnantalon valaisimiin vaihdetaan led-lamput.

Ykkösakseli valitsi Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla -teemahankkeeseen Salosta 11 yhdistystä, jotka saivat erisuuruisia tukisummia projekteihinsa.

Aijalan-Kaukurin Kyläyhdistys jatkaa Kirkkojärven uimarannan kunnostamista. Rannan hiekka uusitaan ja tielle rakennetaan puomi. Kustannusarvio on 4 100 euroa ja tuki on 2 050 euroa.

Eläkeliiton Kuusjoen yhdistys hankkii telttakatoksen, penkkejä ja pöydän. Hankinnan hinta on 1 400 euroa ja tuki on 700 euroa.

Kuusjoki-Seura hankkii myös teltan. Hankinnan hinta on 1 840 euroa ja tuki on 920 euroa.

Rikala-seura hankkii AV-laitteita Franssintalolle. Hankintojen hinta on 2 400 euroa ja tuki on 1 200 euroa.

Salon seudun romanit hankkii ompelukoneita kerhotoimintaan. Hankintojen hinta on 2 500 euroa ja tuki on 1 250 euroa.

Teatteri Puutaivas uusii Vaskion Perinnemäen käymälät kompostikäymälöiksi. Hankkeen kustannusarvio on 3 990 euroa ja tuki on 1 995 euroa.

Teijon Alueen Kyläyhdistys uusii perusteellisesti Kylätalo Punaportin keittiön lattiasta kattoon. Keittiön sähköt, kalusteet ja laitteet uusitaan. Hankkeen kustannusarvio on 7 965 euroa ja tuki on 3 982 euroa.

Tiskarlan Pienviljelijäyhdistys rakentaa kuivakäymälän Vähäjärven saunan läheisyyteen. Hankkeen kustannusarvio on 2 400 euroa ja tuki on 1 200 euroa.

Vartsalan Sauva rakentaa 6-reikäisen futisgolfradan Vartsalan urheilukentälle. Hankkeen kustannusarvio on 6 000 euroa ja tuki on 3 000 euroa.

Wartsalan kyläyhdistys jatkaa Penturannan kehittämistä. Uimarannan hiekkaa uusitaan ja rakennuksia maalataan. Lisäksi kyläyhdistys kunnostaa urheilukentän pukukopin. Hankkeen kustannusarvio on 8 000 euroa ja tuki on 4 000 euroa.

Waskio-Seura rakentaa laavun Vaskion luontopolulle. Hankkeen kustannusarvio on 10 000 euroa ja tuki on 5 000 euroa.