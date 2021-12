Yksi Kankaanpään terrorismijutun epäillyistä vapautettiin – epäillään yhä terrorismirikoksista

Kankaanpään terrorismijutun yksi epäillyistä on päästetty tänään vapaaksi, kertoo poliisi.

Lounais-Suomen poliisin tutkimassa terrorismijutussa vangittiin viime perjantaina viisi epäiltyä, joista tänään vapautettu mies vangittiin viime viikolla syytä epäillä -perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisilla on yksi viikko aikaa saada lisäselvitystä epäilylle. Sen jälkeen on mahdollista esittää epäilty vangittavaksi todennäköisin syin.

Kuulustelujen ja muun esitutkintamateriaalin sekä tutkinnanjohtajan arvion mukaan todennäköiset syyt eivät ole toistaiseksi ylittyneet, minkä johdosta epäilty vapautettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä. Todennäköisten syiden puututtua epäiltyä ole ei myöskään ole määrätty matkustuskieltoon.

Vapautettua henkilöä epäillään yhä terrorismirikoksista, ja hänen osallisuuttaan tapaukseen tutkitaan edelleen. Poliisin arvion mukaan vapautuvasta henkilöstä ei ole tällä hetkellä vaaraa.

Muut neljä epäiltyä on vangittu todennäköisin syin. Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat tässä vaiheessa muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu ja terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos.

Poliisi: ”Kankaanpään ryhmä” edustaa hyvin äärimmäistä suuntausta

Poliisin mukaan vangitut miehet ovat muodostaneet radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa. Ryhmän mahdollista kohdetta poliisi ei kommentoinut.

Poliisin mukaan ryhmällä ei ole yhteyttä mihinkään järjestäytyneeseen julkiseen äärioikeistolaiseen toimintaan. Poliisin mukaan niin kutsuttu Kankaanpään ryhmä edustaa hyvin äärimmäistä akselerationistista äärioikeistolaisuuden suuntausta, missä nyky-yhteiskunta nähdään vihollisena ja sen väkivaltaista romahduttamista pyritään nopeuttamaan muun muassa terrori-iskuilla.

Epäillyistä kaksi on 26-vuotiaita, kaksi 25-vuotiaita ja yksi 23-vuotias. Tänään vapautettu mies on toinen 25-vuotiaista miehistä.

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: