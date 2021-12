Yle: Suomeen on tällä viikolla saapunut miljoona koronan kotitestiä – kysyntä räjähtänyt käsiin

Suomeen on kuluvan viikon tiistaina saapunut miljoona uutta koronaviruksen kotitestiä, kertoo Yle. Kiinassa valmistetut antigeenipikatestit ovat maahantuojan eli Pamark Groupin mukaan matkalla kauppojen hyllyihin. Pamark on Ylen mukaan merkittävin yleisimpien kotitestien maahantuoja Suomessa.

Yhtiöstä kerrotaan, että testien matka kauppoihin ottaa oman aikansa.

– Suuri massa on satoina pieninä toimituksina logistiikassa: tullauksessa, huolinnassa, varastoinnissa, purussa, lavoituksessa, uudelleenpakkauksessa, kauppojen keskusvarastossa tai kauppiaiden varastoissa, toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio sanoo Ylelle.

Yhtiön mukaan Suomeen tulee tämän vuoden puolella vielä toinen miljoonan kotitestin erä. Yhteensä yhtiö tuo joulukuun aikana neljä miljoonaa koronan kotitestiä Suomeen. Miljoonan testin viikkovauhti on määrä jatkua myös tammikuussa.

Kotitestien kysyntä on kahden viime viikon aikana räjähtänyt käsiin muun muassa viranomaisten suositusten vuoksi.

Esimerkiksi osuuskauppojen S-ryhmä myi viime viikolla yli 70 prosenttia enemmän kotitestejä kuin edeltävällä viikolla. Myös K-ryhmästä kerrotaan Ylelle, että kaikki varastoon saapuvat kotitestit menevät nyt suoraan myyntiin.

Apteekkariliitosta puolestaan ennakoidaan, että kotitestit saattavat loppua Suomen apteekeista vielä tämän vuoden aikana.

