Yli 2 000 joulupäivän lentoa on peruttu maailmalla koronaviruksen vuoksi

Noin 2 300 joulupäivän lentoa on peruttu maailmanlaajuisesti koronaviruksen vaikutusten vuoksi, selviää Flight Aware -tietokannasta. Kymmenen jälkeen aamulla myöhästyneitä lentoja tälle päivälle oli maailmanlaajuisesti yli 2 000.

Eilen jouluaattona lentoja peruttiin noin 2 400 ja myöhästyneitä lentoja oli noin 11 000. Huomiselle tapaninpäivälle peruttuja lentoja on jo yli 600.

Lentoyhtiöt ovat joutuneet perumaan lentoja lentohenkilökunnan sairastumisten tai koronavirukselle altistumisten vuoksi.

Yhdysvalloista lähteviä tai Yhdysvaltoihin saapuvia lentoja peruttiin eiliseltä noin 700. Tänään lähteviä yhdysvaltalaislentoja on peruttu jo yli 800.

Ennen joulua arvioitiin Yhdysvaltain joulumatkustamisen elpyvän edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhdysvaltalainen autoalan järjestö American Automobile Association (AAA) arvioi joulukuun puolivälissä, että joulukuun 23. päivän ja tammikuun 2. päivän välillä 109 miljoonaa yhdysvaltalaista matkustaa yli 80 kilometrin päähän. Määrä on liki kolmanneksen suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Omikronmuunnoksen pahentama koronavirustilanne ja lentojen peruutukset voivat kuitenkin vähentää joulunajan matkustusintoa.

