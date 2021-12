Ylilääkäri Kaisa Ellä Salon koronatilanteesta: ”Nähtävissä selvää tartuntamäärien nousua”

Salossa on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana eli viime torstaista lähtien 53 uutta koronavirustartuntaa. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastoista.

Uusista tartunnoista 15 kirjattiin keskiviikkona. Edellisellä yhden viikon jaksolla Salossa oli 21 tartuntaa, sitä edellisillä 34 ja 30.

– Nyt on nähtävissä selvää tartuntamäärien nousua. Alkuviikko on ollut varsin vilkas. Koronanäytteitä on otettu paljon alkuviikosta, ja se tarkoittaa, että sieltä löytyy myös positiivisia testituloksia, Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä kertoo.

– Koronan omikronmuunnosta Salossa ei ole toistaiseksi havaittu yhtään.

Koronaan sairastuneiden joukossa on myös tuplarokotettuja.

– Tartunnan riski on moninkertainen rokottamattomilla, mutta kappalemäärittäin alkaa olla aika paljon jo kaksi kertaa rokotettuja ihmisiä, koska heitähän on valtaosa kansasta. Kaksi rokotustakin saanut voi sairastua koronaan, mutta yleensä heillä tauti on lievä, Ellä sanoo.

Ellän mukaan koronatartunnan voi Salossa saada mistä tahansa, missä ihmisiä liikkuu.

– Sen vuoksi maskia on ehdottoman hyvä käyttää, vaikka olisi saanut rokotteet. Valtaosa tartunnoista tulee saman perheen jäseneltä tai lähipiiristä, kuten sukulaiselta tai ystävältä. Oppilas- ja työpaikkatartuntoja tulee vähemmän. Myöskään harrastuspaikoissa ei ole ollut suurissa määrin tartuntaryppäitä.

Salon kaupungin terveyspalvelut haki hiljattain lisää määräaikaisia koronajäljittäjiä. Ellä kertoo, että rekrytointiprosessi on käynnissä.

– Hakijoita oli hyvin ja haastatteluja on tehty, mutta valinnat ovat vielä kesken.

Ellän mukaan Salossa koronajäljitys toimii hyvin.

– Viive ei ole pitkä. Kun positiivinen tulos tulee, hoidetaan jäljitys samana päivänä tai seuraavana päivänä riippuen kellonajasta.

Ellällä on painava viesti ihmisille joulun lähestyessä.

– Toivoisin, että ihmiset miettisivät terveysturvallista käyttäytymistä lahjoja ostaessaan ruuhkassa, ettei tauti leviä joulun pyhinä, kun kokoonnutaan perheenä yhteen. Maskin käyttö ja käsihygienia ovat avainasiat.