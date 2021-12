Ympäristöjärjestöt kantelivat EU-komissiolle suden kannanhoidollisesta metsästyksestä

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat yhdessä kannelleet EU-komissiolle päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys ensi vuoden alusta. Järjestöt katsovat, että maatalousministeriön päätös on EU-lainsäädännön vastainen.

Ministeriö päätti viime viikolla sallia enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen. Ympäristöjärjestöjen mukaan päätös rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinratkaisuja.

Luontodirektiivin pääohje on, että susien tappaminen on kiellettyä. EU-maa voi poiketa tästä vain, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Metsästys ei saa vaarantaa suden suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen saattamista, susikysymyksen ratkaisemiseksi ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja kannanhoidollinen metsästys on voitava toteuttaa valvotusti, valikoiden ja rajoitetusti.

– On harvinaista, että otamme tällaiset keinot käyttöön ja kantelemme asetuksesta EU:n komissiolle. Mutta kun ministeriö jälleen uhmaa asetuksellaan EU-lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, meidän on välttämätöntä saada tilanteeseen EU:n tulkinta, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen tiedotteessa.

Ympäristöjärjestöt katsovat, että direktiivin tarkoittamat poikkeusedellytykset eivät täyty. Ne vetoavat siihen, että kannanhoidollista metsästystä kokeiltiin vuosina 2015-16 huonoin tuloksin. Maa- ja metsätalousministeriö totesi tuolloin, ettei metsästyksen kestävyyttä voitu varmistaa. Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että poikkeusluvat eivät olleet luontodirektiivin mukaisia, eikä niitä olisi tullut myöntää.

Kantelulla ei voi enää pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä, mutta ympäristöjärjestöt toivovat sen vaikuttavan Suomen politiikkaan tulevaisuudessa.

– Komission on tärkeää puuttua Suomen jatkuviin yrityksiin löytää keinoja suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Erittäin uhanalaisen suden metsästys rikkoo luontodirektiivin tiukkaa suojelua koskevaa velvoitetta ja antaa väärän viestin yhteiskunnalle, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina tiedotteessa.

Nina Törnudd

STT

