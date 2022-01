22.2.22 on helppo muistaa, muttei houkuttele hääpäivänä

Hääpäivä on tunnetusti helppo unohtaa, varsinkin jos siitä on kulunut jo useampia vuosia. Ensi kuussa on tulossa kaksi päivämäärää, jotka on helppo painaa mieleen: 2. helmikuuta ja 22. helmikuuta. Kun vuosi on 2022, päivämääristä muodostuu kakkosten jono.

Helppous ja erikoinen numerosarja eivät kuitenkaan näytä tässä tapauksessa houkuttelevan, kertoo Salon seurakuntatoimiston toimistonhoitaja Tanja Kaski.

– 22. helmikuuta ei ole tehty yhtäkään kirkkovarausta. 2. helmikuuta on yksi avioliittoon vihkiminen, hän katsoo varauslistasta.

– Nuo päivämäärät eivät ole jostain syystä iskeneet. Sillä saattaa olla merkitystä, että molemmat ovat keskellä viikkoa, Kaski miettii.

Kaski on työskennellyt kirkkoherranvirastossa jo vuodesta 1987 lähtien. Hän arvelee, että erikoiset päivämäärät eivät ole enää niin haluttuja vihkimisajankohtia kuin ennen.

– 7. heinäkuuta 2007 eli 070707 oli sellainen päivämäärä, johon tuli ihan hirveästi vihkivarauksia jo paria vuotta etukäteen. Se sattui olemaan vielä kesälauantai. Mutta kun päivä sitten lopulta tuli, silloin olikin vain yksi vihkiminen. Niin moni oli ehtinyt perua varauksensa, koska ne oli tehty niin aikaisin, hän muistelee.

– Luulen, että nykyään päivämäärällä ei enää ole hirveästi merkitystä. Tai sitten valitaan mieluummin jokin itselle merkityksellinen päivämäärä.

Nykyään kirkkoja varataan vihkimisiä varten ympäri vuoden, eikä vain kesäkuukausina. Kun Kaski katsoo alkaneen vuoden varauskalenteria, esimerkiksi tammikuussa on vihkimisiä kaikkina muina lauantaina paitsi 15. tammikuuta. Pääsääntöisesti avioon astutaan lauantaisin.

– Koronaepidemian alkuvaiheessa tuli paljon vihkimisten peruutuksia ja siirtoja, mutta nyt ei enää niinkään, Kaski sanoo.

Kevään aikana varauksia on kaikille kuukausille paitsi maaliskuulle, joka ammottaa vielä tyhjyyttään. Tammikuusta kesäkuuhun vihkimisiä on toistaiseksi varattu 1–2 per lauantai, mutta heinäkuusta alkaen vilkastuu.

– Tähän mennessä suosituin vihkimispäivä tänä vuonna on 30. heinäkuuta, jolloin on varattu yhdeksän vihkimistä. 2. heinäkuuta varauksia on seitsemän ja 16. heinäkuuta kuusi. Myös 6. elokuuta on kuusi varausta, Kaski kertoo.

Vihkimisvarauksia riittää elokuussa noin viisi kappaletta jokaiselle lauantaille, ja saman verran varauksia on vielä 3. syyskuutakin.

– Suosituin vihkimisajankohta on siirtynyt keskikesästä loppukesään, Kaski summaa.

Lokakuussa varauksia on vielä neljä, mutta siitä eteenpäin tämän vuoden varauskalenteri on tyhjä.

Vuoden 2023 puolelle varauksia on ehditty tehdä jo seitsemän.