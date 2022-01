95-oktaanisen bensan korkeimmat hinnat ovat nousseet kahteen euroon

Bensiinin 95E10-laadun hinta on noussut 2,00 euroon kahdella huoltoasemalla Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa, ilmeni Polttoaine.net-sivustolta keskiviikkona iltapäivällä. Pumpulla hinta ilmoitetaan toki yksi tuhannesosaeuroa alle rajan, eli hinta oli tarkasti 1,999 euroa.

95-bensan keskihinta oli 1,88 euroa ja dieselin 1,78 euroa. 98E-laadun korkeimmat hinnat ovat nousseet laajalti yli kahden euron jo aiemmin, ja keskihinta oli nyt 1,97 euroa.

Tohmajärven jälkeen kalleinta 95-bensaa löytyi Kangasniemeltä ja Äänekoskelta, joissa hinnat olivat 1,98 euroa. Halvimmillaan hinta oli 1,78 euroa. Halvinta bensaa löytyi Nokialta, Turusta, Hyvinkäältä ja Salosta.

95-oktaanisen laadun hinta on jo aiemmin kivunnut yli kahden euron. Ainakin Ilta-Sanomat on kertonut aiemmin kahden euron haamurajan ylittymisestä.

Raakaöljyn hinta on noussut viime aikoina voimakkaasti maailmanmarkkinoilla. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta kohosi keskiviikkona lähes 88 dollariin tynnyriltä, kun joulukuun puolivälissä hinta oli 71 dollaria.

Öljyn hintaa ajaa ylös maailmantalouden toipuminen koronakuopasta.

STT

