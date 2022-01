Abortin laillistaminen ei vielä käytännössä näy kaikkialla Argentiinassa – ”Käyt ultraäänitutkimuksessa aamulla, ja iltapäivällä leipuri onnittelee sinua raskaudesta”

Reilu vuosi sitten Argentiina liittyi abortin sallivien Latinalaisen Amerikan maiden harvalukuiseen joukkoon. Vaikka muutos toi toivoa miljoonille naisille, asenteiden, käytäntöjen ja infrastruktuurin muutos on ollut vaikeaa.

– Pienissä kylissä käyt ultraäänitutkimuksessa aamulla, ja iltapäivällä leipuri onnittelee sinua raskaudesta, kuvailee 33-vuotias Monik Rodriguez uutistoimisto AFP:lle.

Kolmen lapsen äiti Rodriguez pyörittää palvelua, joka tarjoaa tukea abortin haluaville naisille konservatiivisessa Saltan maakunnassa. Maan pääkaupungissa Buenos Airesissa naiset juhlivat kaduilla lain tultua hyväksytyksi, mutta monilla Argentiinan syrjäisillä ja konservatiivisilla alueilla tilanne ei ole juuri parantunut.

Rodriguez saattaa ottaa vastaan jopa 125 puhelua kuukaudessa. Soittajien joukossa on monenlaisia naisia: teini-ikäisiä, ensimmäistä kertaa raskaana olevia, suurperheiden äitejä ja naisia, jotka lähestyvät vaihdevuosia.

Piiloabortteja jopa puoli miljoonaa vuodessa

Rodriguez sanoo palvelun tarjoavan naisille tukea terveysjärjestelmässä navigoimiseen, jotta he eivät ”eksy byrokraattiseen labyrinttiin”. Palvelu ei hänen mukaansa suosittele aborttia, mutta se ei myöskään romantisoi äitiyttä.

Rodriguez on itse turvautunut aborttiin salaa vuosikymmen sitten, kun hänellä oli jo yksi lapsi. Operaatio meni pieleen, ja hänen oli mentävä sairaalaan.

– Testit osoittivat, etten ollut ollut raskaana, hän kertoo nyt.

– Salaileminen aiheutti huolen. Se, samoin kuin väärä tieto, asettaa meidät vaaraan.

Hallituksen arvion mukaan 3 000 naista kuoli salaa tehtyjen aborttien seurauksena vuosien 1983 ja 2020 välillä. Piiloabortteja tehtiin vuosittain jopa puoli miljoonaa.

Laista on tehty monia valituksia

Aiemmin abortti oli Argentiinassa laillinen vain raiskaustapauksissa ja äidin hengen ollessa vaarassa. Laillistaminen ei ole aiheuttanut valtavaa aborttien ryöppyä, etenkään Saltan kaltaisissa paikoissa.

33-vuotias Miranda Ruiz on 75 000 asukkaan Tartagalin kaupungissa Saltassa ainoa lääkäri, joka ei ole kieltäytynyt aborttien tekemisestä. Lääkärit saavat lain mukaan vedota omaantuntoonsa, jos he eivät halua tehdä abortteja.

Aborttia vastustavat ryhmät ovat kaupungissa vaikutusvaltaisia. Syyskuussa Ruiz otettiin lyhyeksi aikaa kiinni sen jälkeen, kun 21-vuotiaan potilaan täti syytti häntä abortin tekemisestä 14 viikon aikarajan jo ylityttyä.

Turvallisen, ilmaisen ja laillisen abortin saatavuuden puolesta jo 15 vuoden ajan kampanjoinut, naisten oikeuksia ajavien järjestöjen yhteinen Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito kertoo, että noin 1 500 ihmistä on edelleen syytteessä abortteihin liittyen.

– Se on tapa pitää lääkärit ruodussa, sanoo kampanjan aktivisti Sofia Fernandez.

Myös uudesta laista on tehty lukuisia valituksia suurelta osin siksi, että valittajat pitävät sitä perustuslain vastaisena. Terveysministeriössä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä vastaava johtaja Valeria Isla kertoo, että valtaosa valituksista on jo hylätty.

Abortteja tekevien puute on ”rakenteellinen kompastuskivi”

Islan mukaan Argentiinassa eri alueiden välillä vallitsee valtava epätasa-arvo abortin saatavuudessa.

Vuoden 2021 aikana abortteihin erikoistuneiden lääkintäryhmien määrä nousi noin 940:stä yli 1240:een siitä huolimatta, että pandemia hankaloitti asioita. Lisäksi raskaudenkeskeytykseen käytetyn misoprostolin jakelu moninkertaistui vuosien 2019 ja 2021 välillä. Islan mukaan osaajille on kuitenkin edelleen enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

– Tämä on rakenteellinen kompastuskivi, hän kuvailee.

Tälle vuodelle Islan tavoitteena on kouluttaa lisää aborttien tekijöitä, laajentaa palveluiden saatavuutta sekä jakaa naisille tietoa heidän oikeuksistaan ja vaihtoehdoistaan. Tämä auttaisi myös Rodriguezia, joka saa jatkuvasti puheluita epätoivoisilta nuorilta tytöiltä.

Yksi itkuinen teini-ikäinen soitti Rodriguezille kylpyhuoneesta.

– Hän oli juuri pudottanut raskaustestin vessanpönttöön eikä hänellä ollut varaa ostaa uutta.

STT

Kuvat: