Ainakin 17 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut räjähdyksessä Ghanan länsiosassa

Länsi-Afrikan Ghanassa ainakin 17 ihmistä on kuollut ja 59 ihmistä loukkaantunut räjähdyksessä maan länsiosassa sijaitsevassa Bogoson kaupungissa, maan hallitus kertoo.

Räjähdys sattui, kun kaivokselle räjähteitä kuljettanut kuorma-auto ja moottoripyörä törmäsivät. Onnettomuudessa on mahdollisesti ollut mukana myös kolmas ajoneuvo.

Loukkaantuneista valtaosa, 42, saa sairaalahoitoa ja heistä osan tila on hyvin vakava.

Kaivosteollisuuteen liittyvät vakavat onnettomuudet, etenkin kaivosten sortumiset, ovat Ghanassa yleisiä. Maa on Afrikan toiseksi suurin kullantuottaja Etelä-Afrikan jälkeen.

STT