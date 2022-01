Ainakin 19 kuollut ja kymmeniä loukkaantunut kerrostalopalossa New Yorkissa

New Yorkissa ainakin 19 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut kerrostalopalossa, kertoi kaupungin pormestari Eric Adams sunnuntaina.

Kuolonuhrien määrän pelätään edelleen nousevan. Useita ihmisiä on kriittisessä tilassa, Adams kertoi CNN:lle. Loukkaantuneita on pormestarin mukaan 63.

– Tästä tulee yksi historiamme pahimmista tulipaloista, Adams sanoi.

Yhdysvaltalaismedian mukaan kuolleiden joukossa on useita lapsia.

Tulipalo syttyi Bronxin kaupunginosassa aamupäivällä paikallista aikaa. Palo syttyi 19-kerroksisen rakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Liekit nielaisivat nopeasti suuren osan rakenteesta.

Hälytykseen vastasi ainakin 200 palopelastajaa.

Palon syy ei ole toistaiseksi tiedossa.

Vain muutamaa päivää aiemmin 12 ihmistä kuoli asuinrakennuksen palossa Philadelphiassa.

https://edition.cnn.com/2022/01/09/us/bronx-fire-injuries/index.html

STT