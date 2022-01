Alkuviikolla tupruttelee lunta lähes koko maassa – loppiainen on viikon kylmin päivä

Alkuviikosta on luvassa lumisadetta lähes koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Lumisadealue on tällä hetkellä maan länsiosassa, jossa se voimistuu ja liikkuu hiljalleen itää kohden. Paikoin lumisateen seassa voi tulla jäätävää tihkusadetta. Ajokeli on tämän vuoksi huono maan länsiosissa ja maanantaina myös kaakkoisosissa.

– Yleiskuva loppiaiseen saakka on, että talvista säätä on odotettavissa, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

Lämpötilat pysyvät maan etelä- ja keskiosissa loppiaiseen saakka noin nollan ja muutaman pakkasasteen välillä. Loppiainen on näillä näkymin viikon kylmin päivä.

Maan etelä- ja länsiosissa on loppiaisena 1-5 pakkasastetta, maan itäosissa elohopea voi tippua paikoitellen -15 asteeseen. Kylmyys riippuu pilvisyydestä. Jos sää on selkeä, voi etelässäkin olla paikoin kylmempää.

Lapissa on luvassa rapsakkaa pakkasta koko viikon. Siellä elohopea tippuu viikolla paikoitellen reilusti kohti lämpömittarin alareunaa.

– Jo alkuviikosta erityisesti Lapin itäosassa on kylmää säätä, -20 ja -30 voivat alimmillaan lämpötilat olla, varsinkin, jos sää pääsee siellä selkenemään, Siiskonen kertoo.

Lunta luvassa kymmenisen senttiä

Lumisadealueen pyyhkäistessä maan etelä- ja keskiosien yli voi lunta sataa paikoitellen enimmillään yhteensä noin kymmenisen senttimetriä. Maanantain ja tiistaina aikana on odotettavissa noin 2-6 senttimetriä lunta kumpanakin päivänä.

– Suurimmat lumikertymät olisi odotettavissa lähivuorokauden aikana. On mahdollista, että enimmillään 5-10 senttimetriä olisi maan länsiosissa paikoin odotettavissa, Siiskonen sanoo.

Näillä näkymin eniten lunta on odotettavissa Pirkanmaan seudulla.

Keskiviikkoon mennessä lumisade rauhoittuu. Paikoitellen voi silloinkin vielä joutua lumenkolauspuuhiin, mutta näillä näkymin suurimmat sateet tulevat maanantain ja tiistain aikana.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: