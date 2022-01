Aluevaaliehdokkailta kannatusta Salon vahvalle sote-keskukselle

Aluevaaliehdokkaat antavat tukea ajatukselle, että Saloon keskitettäisiin muidenkin kuntien asukkaille tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Maakunnan suurista puolueista tällä kannalla ovat vahvimmin kokoomus, vihreät ja SDP.

Ajatus ei saa enemmistön tukea keskustan, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien eikä vasemmistoliiton ehdokkaiden keskuudessa.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneessa on väittämä: Saloon pitää keskittää sote-keskuksen palveluita, joita käyttävät myös naapurikuntien asukkaat.

Ehdokkaat voivat olla vaalikoneväittämien kanssa täysin eri mieltä, eri mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Ehdokas voi olla myös neutraali eli ”äänestää tyhjää”.

Vaalikoneen on täyttänyt 648 ehdokasta.

Analyysiä varten vastaukset on pisteytetty asteikoilla 1–5 niin, että ”täysin eri mieltä” on 1 piste ja ”täysin samaa mieltä” 5 pistettä. Neutraalin vastauksen arvo on 3 pistettä.

Mitä enemmän keskiarvo on yli 3:n, sitä vahvemmin ehdokkaat ovat väitteen kanssa samaa mieltä.

Kaikkien Salo-väittämän vaalikonevastausten keskiarvo on 3,1. Kokonaisuudessaan ehdokasjoukko on siis kallellaan siihen suuntaan, että Saloon voidaan perustaa naapurikuntienkin asukkaita palveleva sote-keskus.

Kokoomuslaisten ja vihreiden vastausten keskiarvo on 3,6 ja demarien 3,4. Puolueiden ehdokkaista ylivoimainen enemmistö on samaa mieltä vaalikoneen väittämän kanssa.

Keskustan ja perussuomalaisten keskiarvo on alle kolmen, 2,9. Vasemmistoliiton ehdokkaat suhtautuvat ajatukseen kaikkein kielteisimmin. Salolaisehdokkaiden Salo-myönteiset vastaukset eivät muuta tilannetta. Vastausten keskiarvo on 2,7.

Liike Nytin lukema on 3,2 ja RKP:n 3,4. Liberaalipuolueella ja kristallipuolueella on kummallakin yksi ehdokas, ja he ovat Saloon keskittämisen kannalla. Piraattipuolueen keskiarvo on 3,7.

Valta kuuluu kansalle -ehdokkaiden vastausten keskiarvo on 2,7. Yhden hengen listoista toinen on väittämän kanssa eri mieltä ja toinen ei ota kantaa.

Puolueiden aluevaaliohjelmissa ei niinkään puhuta virallisen uudistuksen mukaisesti sote-keskuksista, vaan sote-asemista, joilla viitataan erilaisiin lähipalveluihin.

Keskustan aluevaaliohjelmassa vaaditaan, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. SDP:n ohjelmassa puhutaan lähellä sijaitsevista neuvoloista ja terveysasemista.

Vihreiden mielestä peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Liikkuva vastaanotto otetaan käyttöön niille soveltuville palveluille.

Kokoomus edellyttää, että palveluita tuodaan asiakkaan luokse, jos asukkaat eivät pääse palvelun luokse. Perussuomalaisten ohjelman visiossa palveluita ei keskitetä vain maakuntakeskuksiin tai ruuhka-Suomeen.

Vasemmistoliitto mainitsee sote-keskukset toteamalla, että niihin kootaan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut.

Salon terveyspalveluiden johtaja Petri Salo arvioi viime lokakuussa tehdyssä haastattelussa kaupungin asemaa sote-uudistuksessa (SSS 5.10.). Hän uskoi, että Salossa tullaan tarjoamaan palveluita myös naapurikuntien asukkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueille perustetaan sote-keskuksia, joihin kootaan perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluita, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluita, avokuntoutuspalveluita sekä muun muassa neuvolapalveluja.

Salo on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiseksi suurin kaupunki, jossa asuu yli kymmenen prosenttia maakunnan asukkaista. Jos hyvinvointialue keskittää toimintaa Saloon, se todennäköisesti turvaa vähintään nykytason palvelut.

Hyvinvointialue

Vaalit lähestyvät

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueiden valtuutetut valitaan vaaleissa 25. tammikuuta.

Ennakkoäänestys on 12.–18. tammikuuta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella valitaan 79 valtuutettua.