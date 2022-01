Aluevaalit kasvattivat naisten osuutta ehdokkaista – Varsinais-Suomessa naisten määrä nousi 47 prosenttiin

Varsinais-Suomessa aluevaaliehdokkaiden sukupuolijakauma on tasa-arvoisempi kuin kunta- tai eduskuntavaaleissa. Salon Seudun Sanomien tekemän selvityksen mukaan naisten osuus ehdokkaista on noin 47 prosenttia.

Naisten osuus koko maan kuntavaaliehdokkaista on pitkään pysytellyt noin 40 prosentissa, ja eduskuntavaaleissa suhde on ollut samankaltainen.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä päättelee naisten määrän kasvun johtuvan aluevaalien keskittymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen.

– Ilmeisesti kaikki puolueet ovat panostaneet sote-ammattitaitoa omaavien ehdokkaiden hankintaan. Puolueiden ehdokaslistoja katsomalla olen havainnut, että mukana on paljon sairaanhoitajia, lääkäreitä ja pelastusalan ammattilaisia, hän toteaa.

– Näissä vaaleissa on kannattanut haluta naisia ehdolle.

Jokisipilä huomauttaa, että aluevaaleihin on suhtauduttu kriittisesti ja kyselty, kannattaako niitä järjestää.

– Tässä on yksi pointti: ne saattavat edistää sukupuolten tasa-arvoa, hän muistuttaa.

Naisehdokkaiden tavallista suurempi määrä ei vielä takaa, että naisia tulisi valituksi samassa suhteessa. Ehdokkaan sukupuolella tai puolueella ei välttämättä ole väliä, jos äänestäjän tärkein päämäärä on saada valtuustoon oman kunnan terveyspalvelujen merkitystä puolustava ehdokas.

– Se on ratkaisevaa, miten äänestäjät hahmottavat tilanteen. Etsivätkö he ehdokasta, jolla on koko hyvinvointialueen näkökulma hallussa vai katse omassa kunnassa, Markku Jokisipilä sanoo.

Hän pohtii, kuinka moni vaivautuu äänestämään tilanteessa, jossa Suomen historian suurimpaan hallinnon uudistukseen liittyvät vaalit käydään samaan aikaan, kun koronavirus jyllää.

– Ennustin Ylelle 52 prosentin äänestysaktiivisuutta, mutten usko siihen itsekään. Pelkään prosentin jäävän alhaiseksi, vaikka aluevaalit ovat tärkeät. Jaossa on 20 miljardin edestä päätösvaltaa, Jokisipilä painottaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon pyrkii 742 ehdokasta, joista 346 on naisia ja 396 miehiä. Salon seudun seitsemästä kunnasta on ehdolla yhteensä 134 ehdokasta kymmenen eri puolueen listoilta. Naisia on 59 eli 44 prosenttia. Salon seudun seitsemässä kunnassa naisehdokkaiden osuus jäi viime vuonna pidetyissä kuntavaaleissa alle 42 prosentin (SSS 21.5.2021).

Salolaisia aluevaaliehdokkaita on 71, joista naisia on 29. Somerolta on 13 ehdokasta, joista naisia on kahdeksan. Kemiönsaaren 11 ehdokkaasta naisia on kuusi. Kosken kuudesta ehdokkaasta viisi on naisia.

Paimion 22 ehdokkaasta naisia on tasan puolet. Sauvosta on ehdolla seitsemän miestä, muttei yhtään naista. Naisia ei ole ehdolla Marttilassakaan, josta on neljä aluevaaliehdokasta.

Suurista puolueista vihreät on myös aluevaaleissa saanut totuttuun tapaan saanut naisia eniten ehdolle. Naisia on 67 prosenttia kaikista vihreiden ehdokkaista Varsinais-Suomessa. Naisenemmistö on myös SDP:llä, jossa naisten osuus on 58 prosenttia.

Kokoomus on lähinnä tasa-arvoisinta ehdokasasettelua, sillä naisten osuus on 49 prosenttia. Muilla puolueilla naisia on ehdolla selvästi miehiä vähemmän. Keskusta, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto pääsevät 44 prosenttiin, mutta perussuomalaisissa naisten osuus jää 28 prosenttiin.

Hyvinvointialueen työntekijöistä valtaosa on naisia. Vaaleissa hoito- ja sosiaalipuolen ammattilaisehdokkaissa on niin ikään naisenemmistö.

ALUEVALTUUSTOSSA ON

Hyvinvointialueen ylin päätösvalta

Eduskunta hyväksyi viime kesäkuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan lakiuudistuksen. Sen mukaan maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot, joiden jäsenet ja varajäsenet valitaan ensimmäistä kertaa aluevaaleilla 23.1.2022. Vuodesta 2025 aluevaalit järjestetään yhtä aikaa kuntavaalien kanssa.

Aluevaltuustot päättävät itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelain mukaan pienimmillä alueilla valitaan vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan vähimmäismäärät. Varsinais-Suomen aluevaltuuston koko on 79 valtuutettua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei koske Helsingin kaupunkia eikä Ahvenanmaan maakuntaa.

Lähde: Oikeusministeriö