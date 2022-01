Ammattiliitto Pro jätti uuden lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen

Toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro on jättänyt uuden lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen. Uusi lakkovaroitus jatkaa joulukuun lopussa ilmoitettua lakkoa, jonka on määrä alkaa ensi perjantaina, jos teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta ei sitä ennen päästä sopuun.

Perjantaina erikseen nimetyillä työpaikoilla alkava lakko koskisi noin 8 000 teknologiateollisuuden toimihenkilöä.

Uuden lakkovaroituksen mukainen lakko alkaisi erikseen nimetyillä työpaikoilla 24. tammikuuta ja jatkuisi 30. tammikuuta saakka. Lakko koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään lakossa olevaan yritykseen.

Lisäksi Pro on päättänyt koko teknologiateollisuuden alaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa maanantaina ja päättyy 30. tammikuuta.

Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden työnantajien valtakunnansovittelijan johdolla käymät työehtosopimusneuvottelut eivät toistaiseksi ole johtaneet tulokseen.

Keskiviikkona valtakunnansovittelijan toimistolla alkanutta sovittelua jatkettiin perjantaina etäyhteyden välityksellä, mutta riitaan ei saatu ratkaisua. Pron mukaan liitot ovat alustavasti sopineet uudesta tapaamisesta ensi viikolle.

Neuvottelut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta alkoivat lokakuussa. Osapuolten välillä on ollut erimielisyyttä palkkaratkaisusta.

STT

Kuvat: