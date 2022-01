Artistitulokas Miri tekee poppia kaikelle kansalle – lauluja alkoi syntyä Suomusjärvellä jo kouluiässä

Kaiku Songs julkaisee tänään artistitulokas Mirin debyyttisinglen Vaarallinen kela. Kielletystä intohimosta kertova reipas pop-biisi on pienestä asti musiikkia tehneen Mirin eli Senni Rantasen oma sävellys ja sanoitus.

– Tuottaja Miko Kontturi tuli mukaan säveltämään C-osaa ja antoi biisille loppusilauksen, hän kertoo.

Musiikki on kuulunut Mirin elämään pienestä pitäen. Hänen isänsä on harmonikkataiteilija, konserttiharmonikkakoulutuksen uranuurtaja, professori Matti Rantanen, joka perusti Sibelius-Akatemian harmonikkaluokan vuonna 1977. Myös äiti Heidi Velamo on harmonikansoitonopettaja Sibelius-Akatemiassa.

– Kummitätini Marjo Suominenkin on harmonikansoitonopettaja ja hän laittoi soittimen syliini, kun olin kolmevuotias. Soitin harmonikkaa 12-vuotiaaksi, Karkkilassa syntynyt Miri kertoo.

Tyttö sävelsi omia kappaleita jo harmonikalle, koska koki mielekkäämmäksi harjoitella omia sävellyksiään. Hän eteni kahdesti Hopeinen harmonikka -kilpailun finaaliin esittäen omia kappaleitaan.

Varsinaisesti biisien teko alkoi, kun perhe muutti Suomusjärvelle Rantasen suvun maisemiin ja 11-vuotias Senni-tyttö ”löysi” perheen pianon.

– Silloin aloin tehdä laulettavaa musiikkia, hän muistelee.

– Purin lauluihin sydänsurut ja muut elämää kuohuttaneet asiat. Musiikki vei mennessään.

Suomusjärvellä asuessaan Miri kävi Sammatin vapaata kyläkoulua, ja muutti Helsinkiin jatkaakseen steiner-lukiossa ja opiskellakseen laulua Pop & Jazz konservatoriossa. Miri on nuoresta asti tehnyt määrätietoisesti työtä musiikin eteen ja suunnannut artistin uralle.

– Haluan tehdä radiossa soitettavaa popmusiikkia suurelle yleisölle. Musiikkiurani on nyt lähtökuopissaan, ja haluan panna siihen kaikki paukut, toteaa musiikin tekemistä ammattikorkeakoulussa opiskeleva Miri.

– Olen koko ajan pyrkinyt tekemään parempia kappaleita ja rakennellut hiljalleen valmiutta. Neljä vuotta sitten löysin itselleni tuottajan, joka on ollut avainasemassa kehityksessäni. Meillä on yhteinen visio ja hyvä työskennellä yhdessä.

Miri päätti nostaa sinkulleen Vaarallisen kelan, jonka taustojen soittamista ja ohjelmoinnista vastaa Miko Kontturi.

– Olen tehnyt monenlaisia biisejä, mutta ajattelin, että on hyvä lähteä liikkeelle mukaansa tempaavalla kappaleella. Se antaa suuntaa sille, mitä mahdollisesti on tulossa jatkossa, Miri sanoo.

– Se kertoo fiiliksistä tyyppiin, johon niitä fiiliksiä ei ehkä pitäisi olla. Siitä, kun tietää leikkivänsä tulella, mutta haluaa katsoa, mihin stoori vie, kun käy niin kuumana.

Miri päätyi Kaiku Songsille lähetettyään kappaleitaan useammalle levy-yhtiölle.

– Muutama oli kiinnostunut ja valinta oli vaikea, mutta Kaiku vaikutti siltä, että siellä minua kaivattiin eniten. Yhtiö todella halusi lähteä viemään projektia eteenpäin ja myös tarjoamaan sitä apua, jota tarvitsen uutena alalle tulevana artistina, hän kiittää.

– Hienoa, että uutta musiikkia tulee edes julki. Ihmiset kaipaavat sitä, kun eivät koronarajoitusten takia pääse keikoillekaan.

Lapsena ja nuorena Miri esiintyi paljonkin, ja häntä kuultiin muun muassa Suomusjärvi-päivillä, Salitun kulttuurikeskuksessa ja Salon taidemuseo Veturitallissa. Aikuisena esiintymiset ovat painottuneet häihin ja muihin yksityistilaisuuksiin.

– Olen keskittynyt valmistelemaan omaa musiikkiani rauhassa. Nyt tulen ulos piilosta, hän nauraa ja toivoo voivansa aloittaa keikkailun kevään aikana.

Miri rakastaa eeppisiä melodioita, rikasta harmoniamaailmaa ja bailattavia rytmejä, mutta myös sydäntä riipivää herkkyyttä. Muusikkoperheessä kasvaneena hän on saanut vaikutteita laaja-alaisesti.

– Musiikkiani inspiroivat niin Camila Cabello ja Maija Vilkkumaa kuin Edith Piaf ja Pjotr Tšaikovski.

Aiemmin Mirin ääntä on kuultu Pyhimyksen kappaleessa Pyhän vitutuksen katedraali.

Senni Rantanen