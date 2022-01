Asiakastilat pysyvät suljettuina Uudellamaalla vielä toiset kaksi viikkoa – Pirkanmaalla osa asiakastiloista pysyy yhä kiinni, muun muassa kuntosalit aukeavat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on tänään päättänyt jatkaa asiakastilojen pitämistä kiinni Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Tilojen uusi sulkumääräys tulee voimaan tammikuun 11. päivä, jolloin avin aiempi määräys raukeaa. Uusi määräys on voimassa 24. tammikuuta asti.

Päätös koskee muun muassa ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviä tiloja, kuntosaleja, sisäleikkipuistoja, kylpylöitä, uimahalleja, tanssipaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä tiloja. Rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.

Myös Husin alueella voimassa olevaa sisätiloja koskevaa kokoontumisrajoitusta jatketaan tammikuun loppuun asti.

Syynä päätökselle on avin mukaan Husin alueen heikko koronaviruksen epidemiatilanne, joka uhkaa terveydenhuollon kantokykyä.

Pirkanmaalla osa asiakastiloista pysyy yhä kiinni

Osa asiakastiloista pysyy edelleen suljettuina seuraavat kaksi viikkoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Punkalaitumen kunnassa. Sen sijaan muun muassa kuntosalit ja esimerkiksi padel-kentät saavat jälleen avata ovensa huomisesta alkaen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tänään antama päätös astuu voimaan huomenna, kun avin aiempi sulkumääräys raukeaa. Päätös on voimassa 21. tammikuuta saakka.

Uusi sulkupäätös koskee muun muassa joukkueurheiluun ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviä tiloja, kylpylöitä, uimahalleja, tanssipaikkoja sekä kauppakeskusten yleisiä tiloja. Rajoituksia ei voi kiertää koronapassilla.

Myös kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on päätöksen nojalla kielletty sisätiloissa, muttei enää ulkotiloissa, kuten aiemmin.

STT

