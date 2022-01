Australia perui jälleen Djokovicin viisumin, rokottomatonta tennistähteä uhkaa kolmen vuoden viisumikielto

Australian hallitus on perunut serbialaisen tennistähden Novak Djokovicin viisumin jo toistamiseen. Australian maahanmuuttoministerin Alex Hawken mukaan Djokovicia uhkaa kolmen vuoden viisumikielto Australiaan.

Maahanmuuttoministeri Hawke kertoi tiedotteessaan peruneensa Djokovicin viisumin ”terveyden ja hyvän järjestyksen perusteella”.

– Pääministeri Scott Morrisonin hallitus on sitoutunut lujasti suojelemaan Australian rajoja, erityisesti liittyen koronaviruspandemiaan, Hawke sanoi lausunnossaan.

Djokovicin odotetaan valittavan hallituksen tuoreesta viisumipäätöksestä, joka vaarantaa serbialaisen mahdollisuudet pelata ensi viikolla alkavassa Australian avoimessa tennisturnauksessa. Turnauksen hallitseva mestari Djokovic on voittanut turnauksen yhdeksän kertaa ja tavoittelee Australiassa ennätyksellistä 21. grand slam -turnausvoittoaan.

Australian rajaviranomaiset peruivat Djokovicin viisumin jo viime viikolla, mutta serbialainen sai maanantaina oikeuskäsittelyn kautta luvan pelata Australian avoimissa.

Djokovic ilmoitti viime viikolla Melbournen lentokentälle saapuessaan olevansa rokottamaton. Hän pyrki maahan ja Australian avoimiin lääketieteellisen erivapauden nojalla vedoten joulukuussa saamaansa koronavirustartuntaan.

STT

