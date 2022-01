Venymiskykyä osoittanut Barty sammutti Collinsin yllätyksen Australian avoimissa ja tarjoili kotiyleisölle harvinaista herkkua

Kotitantereellaan pelannut Ashleigh Barty voitti Australian avoimen tennisturnauksen naisten kaksinpelin loppuottelussa Yhdysvaltain Danielle Collinsin 6-3, 7-6 (7-2). Grand slam -voitto on Bartylle uran kolmas. Aiemmat ovat Ranskan avoimista 2019 ja Wimbledonista 2021.

Hänestä tuli Australian avointen ensimmäinen australialainen naisten kaksinpelinvoittaja sitten vuoden 1978, jolloin Chris O’Neil oli etevin.

– Tämä menestys merkitsee minulle niin paljon. Olen ylpeä siitä, että olen australialainen, Barty kertoi saksalaislehti Bildin mukaan kiitospuheessaan.

– Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet raskaita meille kaikille. Olen iloinen, että saimme taas pelata täällä. Tämä turnaus on yksi suosikeistani.

– On todella erityistä, että vanhempani ovat täällä. Tähän sisältyy niin paljon rakkautta. Olette parhaita hommassanne, voittaja tunteili.

Maailmanlistan ykkönen 25-vuotias Barty voitti selkeästi loppuottelun avauserän, mutta joutui toisessa takaa-ajajaksi. Collins johti 5-1, mutta Barty kirmasi mukaan peliin, venytti ratkaisun katkaisupeliin ja sammutti Collinsin kytevän yllätyksen puolitoistatuntisen läiskimisen päätteeksi.

Collins on maailmanlistalla sijalla 30 ja eteni yllättäjänä loppuotteluun, joka oli 28-vuotiaalle urheilijalle ensimmäinen grand slam -turnauksissa. Hän kehui reilusti voittajaa samalla, kun piteli kenttähaastattelussa kakkoselle jaettua palkintoa.

– Ihailen sinua todella pelaajana, Collins tuumi.

”Kuin shakinpelaaja”

Uutistoimisto AFP tavoitti kisa-alueelta edellisen australialaisvoittajan O’Neilin jo ennen loppuottelun alkamista. Häntä ei harmittanut, vaikka 44 vuoden jakso tuoreimpana australialaisvoittajana päättyisi.

– Olen ehdottomasti Bartyn suurin fani. Olisin iloinen, että aikakauteni (tuoreimpana australialaisvoittajana) olisi ohi, koska hän ansaitsee voiton, 65-vuotias O’Neil kertoi toimittajille.

– Hän on absoluuttinen ajattelija, käsityöläinen ja hitusen kuin shakinpelaaja siinä kuinka hän rakentaa pisteet, vanha mestari kuvaili neljä vuosikymmentä nuorempaa maannaistaan.

Korjattu klo 13.15: Collins on 28-vuotias, ei 29.

https://www.bild.de/sport/mehr-sport/tennis/australian-open-ashleigh-siegt-australien-feiert-die-barty-party-78978810.bild.html

Petteri Ikonen

STT

