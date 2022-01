Avopuolisot pääsivät leskeneläkkeen piiriin – kipukohtana nuorten leskien asema

Avopuolisot pääsivät Suomessa vuodenvaihteessa leskeneläkkeen piiriin. Avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi.

Lain uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke muuttui nyt myös siten, että se on määräaikainen nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä kymmenen vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joiden puoliso on kuollut ennen lain voimaantuloa.

Uudet perhemuodot huomiotta?

Lapseneläke puolestaan muuttui vuodenvaihteessa siten, että lapsille maksetaan eläkettä, kunnes he täyttävät 20 vuotta. Tähän asti lapseneläkkeen maksaminen päättyi 18 ikävuoteen. Lisäksi lapseneläkkeen määrä nousee, jos perhe-eläkkeen edunsaajana ei ole leskeä.

Nuoret lesket ry on vastustanut lain muuttamista siinä, että leskeneläkkeen kesto rajataan kymmeneen vuoteen. Vaikka laki yhdistyksen mukaan tuo muutamia parannuksia muun muassa avoleskien asemaan, se kohtelee edelleen suurta joukkoa leskiä hyvin epätasa-arvoisesti.

Nuoret lesket ry toteaa, että uudessa laissa ei myöskään huomioida muuttuneita parisuhde- ja perhemuotoja riittävästi.

Suurin osa leskeneläkkeen saajista on naisia, koska naiset elävät keskimäärin pitempään kuin miehet.

STT

