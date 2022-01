Baarien sulkeminen siirsi uudenvuodenyönä häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa

Uudenvuoden juhlinta on lisännyt hälytystehtävien määrää ympäri maata. Poliisilla on ollut kiireinen uusivuosi muun muassa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, jossa yö jatkui vielä aamuneljänkin jälkeen tavallista kiireisempänä.

– Ehkä jonkin verran rauhoittunut, mutta kyllä edelleen on paljon tehtäviä poliisilla koko ajan, kertoo komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Mäkilän mukaan hälytystehtäviä on selkeästi enemmän kuin normaalina viikonloppuna. Poikkeavaa on, että kaupunkien lisäksi hälytystehtäviä on keskittynyt normaalia enemmän haja-asutusalueille.

– Ihmisiä on mennyt selvästi mökeille, ja ryhminä viettävät uuttavuotta, ja siellä on aiheutunut erinäisiä hälytystehtäviä, Mäkilä sanoo.

– Tietysti, kun ravintolat eivät ole auki, on häiriökäyttäytyminen osaltaan varmaan siirtynyt sitten muualle.

Koronaepidemian vuoksi voimassa olevat rajoitukset estivät isompien juhlien järjestämisen.

Itä-Suomessa yö vilkastui vuoden vaihduttua

– Vuosi vaihtui ja Itä-Suomen yö vilkastui, tviittasi puolestaan Itä-Suomen poliisi alkuyöstä.

Iltayhdeksän ja alkuyön kello yhden välillä tehtäviä oli ollut 145, mukaan lukien kuusi pahoinpitelyyn liittyvää tehtävää.

Eniten poliisi oli lähtenyt kotihälytyksille ja häiriökäyttäytymiseen liittyville tehtäville. Kotihälytystehtävien osalta poliisi on kohdannut muun muassa meteliä, väkivaltaista käyttäytymistä ja perheväkivaltaa. Häiriökäyttäytymisessä on puolestaan ollut kyse lähinnä rakettien väärinkäytöstä tai juopuneesta nuorisosta.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle aamuneljän aikoihin, että juhlinta sujui odotetusti ja alkuyöstä yhden jälkeen tilanne oli alkanut jo rauhoittua. Tuon jälkeen poliisilla on ollut tavallisen viikonlopun mukaisia tehtäviä.

Helsingissä juhlijat ampuivat ilotulitteita autoja ja ihmisiä kohti

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tviittasi alkuyöstä ennen kello yhtä, että ensihoidossa oli ollut tuohon mennessä tavallisen perjantain mukainen ilta. Vakavilta ilotuliteonnettomuuksilta oli tuohon mennessä myös vältytty.

Helsingin poliisi kertoi juhlinnan ajoittuneen puoli kahdentoista ja puoli kahden väliselle ajalle. Eniten häiriötä aiheutui ilotulitteista, joita ammuttiin autoja ja ihmisiä kohti. Henkilövahingoilta onnistuttiin kuitenkin välttymään.

Juhlinnan osalta ydinpaikkoja olivat poliisin mukaan muun muassa Kansalaistori ja Senaatintori.

– Jonkin verran järjestyshäiriötä tuli sitten Asematunneliin, kun ihmiset lähtivät junalle, kertoo yleisjohtaja, komisario Petri Juvonen Helsingin poliisin johtokeskuksesta.

Hälytysmäärät kasvaneet jälleen aamuyöstä

Aamuyöstä poliisille on ollut tarjolla erilaista häiriökeikkaa, joskaan Helsingin keskustassa häiriöitä ei ole juurikaan ollut.

– Vähän ennen kolmea on tullut selkeästi sellainen piikki, että ilmeisesti alkoholia on saatu niin paljon, että häiriötä on tasaisesti tuolla asunnoissa ja jonkin verran kaduilla, Juvonen sanoo.

– Aluksi näytti jopa siltä minun silmääni, että kotihälytyksiä ei tulisikaan kovin suurta määrää, mutta nyt niitä on tullutkin jonkin verran.

Yöllä on ollut jonkin verran tavallista viikonloppua vilkkaampaa, mutta poliisilla on myös ollut Juvosen mukaan normaalia viikonloppua suuremmat resurssit.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä alkuyöstä myös Teollisuuskadulla tapahtuneesta murrosta. Epäillyistä toinen jäi verekseltä kiinni ja toinen pääsi pakenemaan. Tapahtunutta käsitellään varkauden yrityksenä.

Ilotulitteet monien tulipalojen taustalla

Pelastuslaitokset ympäri maan ovat kertoneet illan sekä yön aikana isommista ja pienemmistä tulipaloista.

Kymenlaakson pelastuslaitos kertoi puoli neljän aikoihin aamuyöstä, että Kouvolassa sammutetaan kolmen huoneiston rivitalokiinteistössä syttynyttä tulipaloa.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan ihmiset on evakuoitu huoneistoista, mutta tiedotteessa ei kerrota evakuoitujen tarkkaa määrää. STT ei saanut aamuyöstä yhteyttä pelastuslaitokseen.

Monen palohälytyksen taustalla ovat olleet ilotulitteet. Helsingin pelastuslaitos esimerkiksi tviittasi iltayhdeksän aikaan, että se on ilotulitteiden väärinkäytön seurauksena sammuttanut jo kuusi roskalaatikkopaloa.

Oulussa puolestaan oli sytytetty alkuyöstä jätekatos palamaan. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen mukaan jätekatos oli aivan kerrostalon vieressä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen kerrostaloon ja sammutti jätekatoksen. Katoksen vieressä olleet kaksi henkilöautoa kuitenkin vaurioituivat palossa.

Rakettien roskat polttivat tunnollisten ilotulittajien auton

Naantalissa vältyttiin täpärästi isommalta vauriolta, kun vuonna 2005 rakennetun omakotitalon yhteydessä olleessa autokatoksessa syttyi auto tuleen.

Sivullinen oli tullut päivystävän palomestarin mukaan ilmoittamaan asunnossa oleville, että heidän katoksessaan palaa auto. Tulessa oli myös katos, ja liekit olivat leviämässä asuintilaankin.

Pelastuslaitos kuitenkin onnistui rajaamaan palon niin, että asuintila säästyi asuinkelvollisena ja suhteellisen pienin vaurioin. Katoksessa oli kaksi autoa. Syttynyt auto tuhoutui kokonaan ja toinenkin vaurioitui. Autokatos kärsi mittavat vahingot.

Asunnossa olleet kuusi aikuista, kaksi lasta ja kaksi koiraa selvisivät vammoitta. He eivät olleet myöskään altistuneet savulle, vaan onnistuivat poistumaan rakennuksesta turvallisesti.

– Syttymissyy oli tässä selkeä. Siinä oli kauempana käyty ampumassa raketteja, ja näitä hylsyjä oli jäähdytelty, ja ne oli kuljetettu autolla pois ampumapaikalta, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo STT:lle.

Roskat oli kerätty auton tavaratilaan, jossa ne olivat päässeet syttymään.

– Tunnolliset ampujat keräävät roskansa ja sitten käykin näin, Virolainen harmittelee.

Arttu Mäkelä, Anniina Korpela, Marja Juonala

STT

