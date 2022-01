Bidenin turvallisuusneuvonantaja keskusteli presidentti Niinistön kansliapäällikön ja muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan on keskustellut Suomen ja neljän muun Pohjoismaan edustajien kanssa, kertoo Valkoinen talo.

Tiistaina Suomen aikaa käydyn puhelinkeskustelun teemana olivat keinot vahvistaa transatlanttista turvallisuutta. Valkoisen talon mukaan osapuolet keskustelivat muun muassa valmiudesta asettaa vakavia seuraamuksia Venäjälle, jos Venäjä jatkaa vihamielisiä toimia Ukrainaa kohtaan.

Suomen edustajana keskusteluun osallistui presidentti Sauli Niinistön kansliapäällikkö Hiski Haukkala, presidentin kanslia kertoo Twitterissä.

Valkoisen talon mukaan keskustelun osallistujat korostivat diplomatian merkitystä tilanteen liennyttämiseksi. He myös painottivat sitoutumistaan Ukrainan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Sullivan kiitteli Pohjoismaiden sitoutumista arvoihin ja periaatteisiin, jotka muodostavat perustan Euroopan turvallisuudelle. Keskustelun osallistujat vakuuttivat jälleen, että jokaisella maalla on oikeus valita liittoumansa, sanotaan Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/04/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-nordic-counterparts/

https://twitter.com/TPKanslia/status/1478612264542478336?t=LU6KdygFh6u151m12WlGFg&s=09

STT

