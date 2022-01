Boris Johnsonin asema vaakalaudalla: myönsi viimein parlamentin grillauksessa osallistuneensa puutarhajuhliin ja pyysi anteeksi

Britanniassa pääministeri Boris Johnson on pyytänyt anteeksi osallistumistaan koronasulkua rikkoneisiin juhliin, joka järjestettiin pääministerin virka-asunnon puutarhassa toukokuussa 2020, jolloin maassa olivat voimassa tiukat koronasäännökset.

Johnson oli vastaamassa asiaa koskeviin kysymyksiin parlamentin alahuoneen edessä keskiviikkona. Aiemmin suoraa vastausta vältellyt pääministeri myönsi nyt osallistuneensa puutarhajuhlaan.

Johnson sanoi ajatelleensa, että kyseessä oli työtapahtuma.

Oppositiojohtajaa, työväenpuolueen Keir Starmeria Johnsonin anteeksipyynnöt eivät heilauttaneet. Starmer muistutti, että Johnson oli kierrellyt aihetta kuukausikaupalla ennen kuin lopulta myönsi olleensa juhlissa.

– Voisiko hän nyt käyttäytyä kunnollisesti ja erota? Pääministeri on häpeämätön mies, Starmer tykitti.

Myös Skotlannin kansanpuolueen (SNP) ryhmäjohtaja Ian Blackford vaati Johnsonia eroamaan. Blackfordin mukaan konservatiivien kansanedustajat voisivat auttaa pääministeriä, jos hän ei itse tajua lähteä.

Juhlista on aloitettu riippumaton selvitys. Johnson kehotti kaikkia odottamaan sen valmistumista, ja vakuutti, että hän ottaa täyden vastuun toimistaan.

”Omat pullot mukaan”

Kohun lähteenä olleisiin juhliin oli kutsuttu satakunta vierasta. Julkisuuteen vuotaneen sähköpostin mukaan juhlakutsuun oli pantu maininta, että tulijoiden tulisi ”ottaa omat pullot mukaan”.

Lopulta juhliin tuli nelisenkymmentä ihmistä, joiden joukossa oli muun muassa Johnsonin avustajia ja virkamiehiä. Johnson myönsi itsekin olleensa juhlissa vajaan puolen tunnin ajan, mikä oli hänen mukaansa ”iso. iso, virhe”.

– Minun olisi pitänyt keksiä jokin toinen tapa kiittää heitä, hän sanoi.

Samaa mieltä tuntui olevan myös iso osa briteistä. Lisa Wilkie joutui kuvaaman koronaan kuolevan veljensä viimeiset hetket, koska heidän äitiään ei päästetty osastolle jättämään jäähyväisiä.

– Ihmiset noudattivat sääntöjä vielä kuollessaankin, mutta he rikkoivat niitä voidakseen juoda pullon viiniä, kivahti itkuinen Wilkie yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Jopa ne lehdet, jotka perinteisesti tukevat konservatiiveja, tuntuivat kääntävän selkänsä Johnsonille.

– Pääministerin juhlat taisivat nyt loppua, ennakoi Daily Mail otsikossaan.

STT

Kuvat: