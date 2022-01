Boston vei Montrealia runsasmaalisessa ottelussa – Vaakanaiselle NHL-uran ensimmäinen maali

Jääkiekon NHL:ssä Boston Bruinsin suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen laukoi yhden maalin ottelussa Montreal Canadiensia vastaan. Maali oli Vaakanaisen NHL-uran ensimmäinen.

Ottelu päättyi Bostonin selkeään voittoon lukemiin 5-1.

Bostonin kanadalaishyökkääjä Brad Marchand heilutti ottelussa maaliverkkoa ansiokkaasti hattutempun verran. Marchand on tehnyt kuluvalla kaudella kaikkiaan 19 maalia. Tämän pelin hattutemppu oli Marchandin NHL-uran viides. Marchand on ollut hyvässä vireessä, sillä hän on edellisessä neljässä ottelussaan laukonut kaikkiaan kahdeksan maalia.

Myös Bostonin peli on kulkenut sujuvasti, joukkue on voittanut edellisestä seitsemästä ottelustaan kaikki paitsi yhden.

Itälohkon jumbojoukkueen Montrealin suomalaispelaajat puolestaan jäivät ottelussa ilman tehopisteitä. Korona on runnellut joukkuetta, sillä tartuntojen piinaama Canadiens joutui heti vuoden alkajaisiksi pistämään toimintansa toviksi jäihin ja sen otteluista neljä peruttiin. Paluuottelun jälkeen loppukausi ei näytä sen valoisammalta.

Myös Hintz maalinteossa

Dallas Starsin ja Seattle Krakenin välinen ottelu alkoi suomalaismaalilla. Dallasin Roope Hintzin osuma heilahti Seattle-vahti Philipp Grubauerin selän taakse kun ottelua oli ehditty pelata vasta 50 sekuntia. Kolmannessa erässä maalintekoon pääsi myös kauden maalitilinsä avannut puolustaja Jani Hakanpää. Hintz oli syöttäjänä.

Hintz nappasi myös ensimmäisessä erässä syöttöpisteen, samoin teki joukkuetoveri Miro Heiskanen. Esa Lindell sai tililleen syöttöpisteen toisessa erässä, kun jo ensimmäisessä erässä maalihanansa avannut Joe Pavelski laukoi maalin.

Dallas voitti ottelun lopulta lukemin 5-2.

Suomalaispitoista Dallas Starsia närästää vieläkin viime sunnuntain ottelu, jossa vastustaja St. Louis Blues nousi 0-1-tappiolta 2-1-voittoon kolmannen erän viimeisen minuutin kahdella ylivoimamaalilla.

Edmonton Oilersin ja Minnesota Wildin välinen ottelu siirtyi pelattavaksi myöhemmin..

STT

Kuvat: