Brasilian Bolsonaro pääsi sairaalasta ja jatkaa töitään suunnitellusti

Brasiliassa presidentti Jair Bolsonaro on päässyt sairaalasta. Osittaisen suolitukoksen vuoksi varhain maanantaina paikallista aikaa sairaalaan kiidätetty Bolsonaro piti tiedotustilaisuuden lääkintätiiminsä kanssa ennen lähtöään ja kertoi olevansa valmis palaamaan töihin.

Tiistaina Bolsonaroa hoitaneesta sairaalasta kerrottiin, että tukos oli poistettu eikä leikkaukselle ollut tarvetta.

Kipujen alkaessa presidentti oli viettämässä uudenvuodenlomaa rannalla, ja puhuessaan medialle hän oli edelleen lomavaatetuksessa.

Alkava vuosi on viimeinen Bolsonaron nelivuotisella kaudella. Hän sanoi jatkavansa töitään nyt normaalisti ja toteuttavansa suunnitellut vierailunsa. Kalenterissa on muun muassa vierailu Venäjälle helmikuussa.

Presidentti kertoi myös yrittävänsä noudattaa lääkäreidensä ohjeita ruokavaliosta ja rajoittaa liikuntaansa. Häntä on ohjeistettu syömään hitaasti, pureksimaan ruokansa kunnolla ja käymään kävelyillä mutta välttämään raskasta liikuntaa.

Kirurgi Antonio Luiz Macedo kuvaili Bolsonaron terveydentilan olevan erittäin hyvä. Vastaavat tukokset ovat kuitenkin hänen mukaansa mahdollisia myös tulevaisuudessa. Taustalla on presidentin taannoinen puukotus ja sitä seuranneet leikkaukset, joiden vuoksi hänen vatsansa alueelle on muodostunut suolitukoksille altistavaa arpikudosta. Bolsonaro joutui samasta vaivasta sairaalaan myös viime heinäkuussa.

Viimeaikaisissa kyselyissä Bolsonaro on jäänyt suosiossa huomattavasti jälkeen todennäköisestä pääkilpakumppanistaan, vasemmistolaisesta entisestä presidentistä Luiz Inacio Lula da Silvasta. Vaalit järjestetään lokakuussa.

STT

