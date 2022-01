Brasiliassa kymmenen ihmistä kuoli kallion romahdettua turistiveneiden päälle

Brasiliassa ainakin kymmenen ihmistä kuoli kallion romahdettua lauantaina kolmen turisteja kuljettaneen veneen päälle.

Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta, kun kaksi onnettomuuden jäljiltä kateissa ollutta henkilöä löytyi kuolleena. Viranomaisten mukaan pelastushenkilöstö löysi kadonneiden ruumiit sunnuntaina.

Paikallisten viranomaisten mukaan yli 30 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa ja yhdeksän kerrotaan olevan sairaalassa.

Onnettomuus tapahtui lauantaina puoliltapäivin paikallista aikaa Minas Geraisin osavaltiossa Furnasin padon muodostamalla tekojärvellä, joka on alueella suosittu turistikohde.

Kuolonuhrit olivat kaikki veneessä, joka kärsi pahimmat vahingot putoavista kivistä. Veneessä oli samaan ryhmään kuuluneita perheenjäseniä ja ystäviä.

Alustavan tutkinnan perusteella kaikki onnettomuuden uhrit olivat Brasilian kansalaisia ja 14-68-vuotiaita

Pelastustöitä tehneet sukeltajat joutuivat keskeyttämään etsinnät turvallisuussyistä sunnuntain vastaisen yön ajaksi, mutta muut pelastajat jatkoivat vielä töitä. Sukeltajat jatkoivat etsintöjään jälleen sunnuntaina.

Kaakkois-Brasiliassa on satanut viime päivinä erittäin paljon vettä, mikä on voinut jouduttaa romahdusta, kertoo palohenkilöstö.

Maantieteilijä Eduardo Bulhoes kertoo uutistoimisto AFP:lle kivivyöryjä tapahtuvan todennäköisemmin sateiseen aikaan joulu-tammikuussa. Jotta myöhemmiltä onnettomuuksilta voitaisiin välttyä, olisi hänen mukaansa suositeltavaa pitää turistit kauempana kallioista sadekauden aikana.

STT