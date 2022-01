Breivik aloitti oikeudenkäynnin natsitervehdyksellä ja esitteli valkoista ylivaltaa ihannoivia tekstejä

Joukkomurhaaja Anders Behring Breivik, 42,aloitti ehdonalaisoikeudenkäyntinsä tiistaina valkoista ylivaltaa ihannoivilla sormimerkeillä ja natsitervehdyksellä Skienin vankilassa Norjassa.

Lisäksi Breivik esitteli paperiarkkeja, joihin oli kirjoitettu natseja ja valkoista ylivaltaa ihannoivia tekstejä. Tuomari kielsi tämän jälkeen Breivikiä esittämästä enää vastaavaa.

Veriteoistaan Breivik syytti äärioikeistolaista ja natsi-ideologiaa levittäviä verkkosivustoja, jotka radikalisoivat hänet.

– Minut aivopestiin. Käskettiin saada aikaan uusi Kolmas valtakunta. Se, miten tämä tehdään, olisi jokaisen sotilaan itse päätettävissä, Breivik sanoi.

Breivik sanoi jatkavansa natsiaatteen ja valkoisen ylivallan levittämistä mahdollisen vapautumisen jälkeen, mutta rauhanomaisin keinoin.

Breivik on tuomittu vankilaan vähintään 21 vuodeksi. Hän voi tästä lähtien anoa ehdonalaiseen pääsyä vuosittain, koska on kärsinyt kymmenen vuotta tuomiostaan.

Oikeus on koolla kolmen päivän ajan Skienin vankilassa, jossa Breivikiä pidetään.

Breivik surmasi 77 ihmistä pommilla sekä ampumalla työväenpuolueen nuorisojärjestön kesäleiriläisiä Utöyan saarella vuonna 2011.

Oikeuspsykiatrien mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että Breivik vapautuisi, koska hän ei ole katunut tekojaan eikä voida varmuudella osoittaa, ettei hän olisi enää vaaraksi yhteiskunnalle.

