Britannia aikoo tarjota Natolle mittavaa määrää lisäjoukkoja ja -arsenaalia

Britannia valmistautuu tarjoamaan sotilasliitto Natolle mittavaa määrää joukkoja, aseita, sota-aluksia ja hävittäjiä Euroopassa. Asiasta ilmoitti lauantaina maan pääministeri Boris Johnson.

Aikeiden taustalla ovat Venäjän toimet Ukrainan vastaisella rajalla. Suurvalta on koonnut rajan läheisyyteen arviolta ainakin yli 100 000 sotilasta, ja länsimaat varoittelevat maan suunnittelevan hyökkäystä. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Johnsonin mukaan uusi tukipaketti olisi Venäjälle vahva viesti siitä, ettei sen horjuttamisyrityksiä aiota sietää. Lisäksi pääministeri painotti maan seisovan aina Nato-liittolaistensa takana Venäjän vihamielisyyksien edessä.

Tarjous on määrä esittää Naton sotilasjohtajille ensi viikolla. Pääministerin kanslian mukaan esitys voisi kaksinkertaistaa nykyisellään itäisessä Euroopassa olevien brittijoukkojen määrän. Alueella on nyt noin 1 150 brittisotilasta.

Lisäksi Viroon on määrä lähettää puolustuskäyttöön tarkoitettuja aseita.

– Olen määrännyt asevoimiamme valmistautumaan lähettämään joukkoja ensi viikolla ympäri Eurooppaa, Johnson sanoi ja alleviivasi tällä varmistettavan, että maa kykenee tukemaan Nato-liittolaisiaan niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Johnson: Ukrainan voitava valita oma tulevaisuutensa

Johnsonin mukaan olisi tragedia Euroopalle, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin valitsisi Ukrainassa verenvuodatuksen ja tuhon tien.

– Ukrainan täytyy olla vapaa valitsemaan oma tulevaisuutensa, Johnson jatkoi.

Viime viikkoina erinäisten skandaalien vuoksi kovan poliittisen paineen alla ollut brittijohtaja kertoi perjantaina, että hän aikoo puhua Putinin kanssa tulevina päivinä Ukrainan tilanteesta ja kehottamaan presidenttiä lopettamaan jännitteiden kärjistämisen.

Britannian ulkoministeriön odotetaan maanantaina ilmoittavan parlamentissa Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämisestä. Pakotteiden on määrä kohdistua Venäjän strategisiin ja taloudellisiin intresseihin.

Sota-alus valmiudessa lisäkärjistymisen varalta

Britannialla on jo yli 900 sotilashenkilöstön jäsentä Virossa. Lisäksi yli sata on tällä hetkellä Ukrainassa vuonna 2015 alkaneen harjoitustehtävän vuoksi. Puolaan on puolestaan lähetetty kevyt noin 150 hengen joukko.

Pääministerin kanslian mukaan Euroopan arktisilla alueilla parhaillaan oleva sota-alus HMS Prince of Wales on valmiudessa, mikäli tilanne kiristyy entisestään.

Britannian ulkoministeri Liz Truss ja puolustusministeri Ben Wallace valmistautuvat puolestaan lähipäivinä alkavaan Moskovan-vierailuun. Venäjän pääkaupungissa heidän on määrä keskustella paikallisten kollegoidensa kanssa.

– Heitä pyydetään parantamaan suhteita presidentti Putinin hallintoon ja kannustamaan heitä liennytykseen, Johnsonin kanslia sanoi.

Puolustusministeri Wallacen on lisäksi määrä tavata ensi viikolla liittolaisia Unkarissa, Sloveniassa ja Kroatiassa.

