Britannian mukaan Venäjä etsii venäjämielistä johtajaa Ukrainaan, Yhdysvallat syvästi huolissaan tiedoista

Britannian ulkoministeriö syyttää Venäjää siitä, että maa olisi etsimässä Kremlille mieleistä johtajaa Ukrainaan. Uutta johtajaa tarvittaisiin tilanteessa, jossa Venäjä hyökkäisi Ukrainaan ja miehittäisi maan.

Britannian mukaan Ukrainan entistä parlamentin jäsentä Jevhen Murajevia pidetään potentiaalisena Venäjän ehdokkaana. Valkoinen talo reagoi Britannian ulkoministeriön syytökseen ja sanoi olevansa ”syvästi huolissaan” tiedoista.

– Ukrainalaisilla on oikeus päättää tulevaisuudestaan ja me olemme demokraattisesti valittujen edustajien tukena Ukrainassa, Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja Emily Horne sanoi.

Murajev menetti paikkansa Ukrainan parlamentissa, kun hänen puolueensa ei vuoden 2019 vaaleissa ylittänyt 5 prosentin äänikynnystä. Murajev omistaa tv-kanavan, jota Ukrainan viranomaiset ovat yrittäneet sulkea, koska sen sanotaan lähettävän venäjämielistä propagandaa.

Venäjä kiistää Britannian väitteet ja sanoo niitä hölynpölyksi.

– Britannian ulkoministeriön levittämä disinformaatio on jälleen yksi osoitus, että anglosaksisten maiden johtamat Nato-maat lisäävät jännitettä Ukrainassa, Venäjän ulkoministeriö tviittasi.

Myös muita nimiä nostettu esiin

Britannian ulkoministeriö nimesi neljä muutakin ukrainalaista poliitikkoa, joilla on sen mukaan yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluun. Britannia sanoo joidenkin nimetyistä olleen yhteydessä Venäjän tiedustelupalvelun upseereihin, jotka työskentelevät Venäjän hyökkäyssuunnitelmien parissa.

Britannian nimeämät muut poliitikot ovat Mykola Azarov, Serhi Arbuzov, Andri Kljujev ja Volodymyr Sivkovitsh. Azarov on Ukrainan entinen pääministeri, joka toimi virassaan Moskovaa myötäilleen entisen presidentin Viktor Janukovitshin aikana. Molemmat pakenivat Kiovasta Venäjälle 2014 Ukrainan kansannousun yhteydessä.

Sivkovitsh on entinen Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston varajohtaja, jolle Yhdysvallat määräsi tällä viikolla pakotteita, koska hänen on sanottu työskennelleen Venäjän tiedustelupalvelun kanssa.

Arbuzov ja Kljujev ovat Janukovitshin aikaisia entisiä varapääministereitä. Kljujev tunnetaan myös ukrainalaisena oligarkkina.

– Nämä tiedot valaisevat Venäjän toiminnan laajuutta Ukrainan horjuttamiseksi ja kertovat Kremlin ajattelusta, Britannian ulkoministeri Liz Truss sanoi.

– Venäjän täytyy lopettaa disinformaatiokampanjansa ja palata diplomatian tielle, Truss lisäsi.

https://twitter.com/mfa_russia/status/1485041539218870273?s=20

STT

Kuvat: