Cavaliersille jo viides perättäinen voitto – Markkanen upotti 14 pistettä

Koripallon NBA-liigassa suomalaispelaaja Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on ottanut jo viidennen perättäisen voittonsa. Kotiparketillaan pelannut Cleveland voitti tällä erää Brooklyn Netsin loppulukemin 114-107.

Noin puoli tuntia kentällä ollut Markkanen upotti ottelun aikana kaikkiaan 14 pistettä ja onnistui yhdeksästä kolmosyrityksestään neljässä. Lisäksi suomalainen otti kuusi levypalloa ja teki yhden koriin johtaneen syötön.

Ottelun pistekuningas oli Brooklynin Kyrie Irving 27 pisteellä. Clevelandin kovin pistemies puolestaan oli Darius Garland, joka pussitti 22 pistettä – yhtä monta kuin vastapuolen James Harden.

Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff hehkutti pelaajiaan ottelun jälkeen.

– Heidän sitoumuksensa ja heidän asenteensa ei ikinä muutu, se ei ikinä horju, Bickerstaff kertoi seuran Twitter-tilille julkaistulla videopätkällä.

– En voisi olla heistä ylpeämpi.

”Keviä ei voi korvata”

Nets oli kentällä ilman tähtipelaajaansa Kevin Durantia, joka on ESPN:n mukaan sivussa edellisessä ottelussa saamansa polvivamman vuoksi. Durant loukkaantui viikonloppuna kotikentällä, kun Nets kukisti vierasjoukkue New Orleans Pelicansin.

Durantin paluulle ei ole ESPN:n mukaan tiedossa tarkkaa aikataulua, mutta sivuston mukaan on oletettavaa, että hän on sivussa useamman viikon ajan.

– Keviä ei voi korvata, joukkuetoveri Kyrie Irving kommentoi Durantin poissaoloa ESPN:n mukaan.

– Se on mahdotonta. Me vain kohtasimme sen todellisuuden nyt, Irving jatkoi.

Irving ei ole ottanut koronavirusrokotetta ja pääsee nykyisellään pelaamaan ainoastaan vieraspelejä. New Yorkissa voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi rokottamaton Irving ei voi osallistua Brooklynissa järjestettäviin otteluihin.

Durant puolestaan oli edellisviikolla otsikoissa niin ikään parketin ulkopuolisten asioiden vuoksi. Liiga kertoi perjantaina, että Durant oli saanut 15 000 dollarin eli noin 13 000 euron sakon kiroilusta ottelun jälkeisessä haastattelussa.

https://twitter.com/cavs/status/1483229024264536069?s=20

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360476

Arttu Mäkelä

STT

