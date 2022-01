Cleveland hävisi niukasti Memphisille, Markkanen heitti 13 pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers on hävinnyt kotikentällään Memphis Grizzliesille pistein 106-110.

Cavaliers oli päässyt vasta edellisessä pelissään pois kolmen tappion putkesta, kun joukkue voitti Indiana Pacersin. Memphisille voitto oli nyt kuudes perättäinen.

Cleveland otti johdon ottelun ensimmäisessä neljänneksessä, mutta lopulta hyvin tasaisin piste-eroin pelattu ottelu päättyi Memphisin voittoon.

Markkanen heitti ottelussa 13 pistettä ja otti kuusi levypalloa. Hän yritti viidesti kolmen pisteen heittoa ja onnistui niissä kerran. Kaikkiaan Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 45,5.

Avauskokoonpanossa ollut suomalainen sai peliaikaa yli 36 minuuttia. Häntä enemmän kentällä urakoi ainoastaan tulokaskauttaan NBA:ssa pelaava Evan Mobley, jolle kertyi peliaikaa reilut 38 minuuttia.

Ottelun tehokkain oli koronaprotokollan takia sivussa ollut ja nyt kentälle paluun tehnyt Clevelandin Darius Garland 27 pisteellä. Garland on ollut joukkueen alkukauden paras pistemies.

Memphisin joukkueen tehokkain ottelussa oli Ja Morant 26 pisteellä.

Cavaliers on joutunut pelaamaan ilman espanjalaista luottotakamiestä Ricky Rubiota, joka loukkaantui hiljattain ja on poissa loppukauden. Joukkue hankki maanantaina riveihinsä pelintekijä Rajon Rondon Los Angeles Lakersista. Rondo ei kuitenkaan ollut vielä pelaamassa Clevelandin paidassa.

Cavaliers on voittanut tällä kaudella 21 peliä ja hävinnyt 17. Cleveland pitää itäisessä konferenssissa 38:n pelin jälkeen kuudetta sijaa. Memphis on puolestaan läntisen konferenssin nelossijalla.

Itäisen konferenssin kärjessä on Markkasen entinen joukkue Chicago Bulls, joka on tällä kaudella voittanut 25 peliä ja hävinnyt kymmenen.

Saara-Miira Kokkonen

STT

