Cleveland menetti johdon Atlantasta – Markkanen heitti kahdeksan pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Cleveland Cavaliers menetti johtoasemansa ja hävisi Atlanta Hawksille. Atlanta vei voiton vain kolmella pisteellä lukemin 121-118. Viimeinen neljännes päättyi 30-30-tasalukemiin.

Vielä ottelun puolivälissä Cavaliers johti 15 pisteellä, mutta Hawks rysäytti ohitse kolmannella neljänneksellä.

– Olimme tyytyväisiä, koska meillä oli johtoasema. Mutta täytyy ymmärtää, että heidän joukkueessaan pelaa voittajia, jotka pääsivät viime kaudella Itäisen konferenssin finaaleihin, Clevelandin päävalmentaja J.B. Bickerstaff muistutti ESPN:lle vastustajan vaarallisuudesta.

– Luovuimme vartioinnista, ja se kostautui.

Markkanen heitti pelissä kahdeksan pistettä. Hän yritti kolmosia kahdesti, mutta ei onnistunut kummassakaan yrityksessä. Kaikkiaan Markkasen pelitilanneheittojen onnistumisprosentti oli 40. Suomalainen otti viisi levypalloa.

Avauskokoonpanossa ollut Markkanen oli parketilla yhteensä yli puoli tuntia.

Atlanta kestää takaiskuja

Ottelussa eniten pisteitä pussittivat Cavaliersin Kevin Love ja Hawksin Trae Young. Molemmat kirjauttivat 35 pistettä. Loven kolmosyrityksistä seitsemän sujahti sukkaan. Young onnistui kolmosissa viidesti. Love otti 11 levypalloa ja Young neljä.

Atlantan tehomies Young oli tyytyväinen, kun joukkue kykeni voittamaan repaleisella kokoonpanolla. Esimerkiksi voimahyökkääjä John Collins sekä tarkkakätiset heittäjät Bogdan Bogdanovic ja Kevin Huerter olivat sivussa NBA:n koronaprotokollan vuoksi. Lisäksi Cam Reddish putosi pelistä ensimmäisellä neljänneksellä, kun hänen oikea nilkkansa nyrjähti.

– Mukana on vain muutama pelaaja täydestä kokoonpanostamme, mutta yritämme todella keksiä keinot voittaa. Tämä oli hieno tapa päättää vuosi. Saimme paljon menestystä vuonna 2021 ja odotamme jopa enemmän vuodelta 2022, Young sanoi.

Tappio oli Cavaliersille kolmas peräkkäinen. Atlanta sen sijaan selätti voitollaan kolmen tappion jakson.

Cleveland on tällä kaudella voittanut 20 peliä ja hävinnyt 16. Joukkue on itäisessä konferenssissa sijalla viisi. Atlanta taas pitää sijaa 12. Markkasen entinen joukkue Chicago Bulls on konferenssin kärjessä.

https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360352

Milja Rämö, Petteri Ikonen

STT